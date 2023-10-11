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Окупанти активізовують роботу ДРГ на кордоні з Бєлгородською областю
Спецпідрозділи головного управління генштабу збройних сил РФ прибули в Бєлгородську область для організації диверсій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в район Красная Яруга Бєлгородської області прибули групи генерального управління генштабу збройних сил РФ з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумської області.
Бєлгородське підпілля фіксує їх пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Про прибуття та маршрути пересування підпіллю доповіли військовослужбовці збройних сил РФ", - підкреслили в ЦНС.
Ситуація на кордоні з РФ
Раніше повідомлялося, що країна-агресор РФ знову намагається проводити диверсії на кордоні з Україною. Для цього окупанти перекинули роту диверсантів нібито на навчання у прикордонні населені пункти з Сумською та Харківською областями.
Зауважимо, українські прикордонники постійно фіксують спроби диверсійно розвідувальних груп росіян перетнути північний кордон України.
Тому там тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.
Нагадаємо, вночі 1 серпня на Чернігівщині в межах Семенівської громади прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи ворога перетнути державний кордон України. По диверсантам відразу відкрили вогонь на ураження. І під вогневим впливом прикордонників ворог відступив.
Також росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по цивільному населенню.