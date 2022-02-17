Под Харьковом с молотка пускают исправительную колонию

В Харьковской области выставили на аукцион Куряжскую исправительную колонию для несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте Prozorro, на приватизацию выставлено 58 объектов, в том числе производственные помещения, склады и школа, расположенные на участке площадью 9,547 гектара.

Первоначальная стоимость имущества составляет 44 млн 613 тысяч 584 грн.

Сам аукцион назначен на 17 марта.

Справка SQ. Куряжская исправительная колония имени Антона Макаренко находится в селе Подворки Харьковского района, числится на балансе Алексеевской исправительной колонии №25.

С 2017 года колония для несовершеннолетних не принимает осужденных.

Напомним, в феврале на аукцион был выставлен Ирпенский исправительный центр, ставший первым учреждением исполнения наказаний, который решили продать на торгах.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что одним из первых лотов "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе, в которой в мае 2019 года произошел бунт.