Путин после Украины возьмется за Прибалтику – глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если сейчас не остановить президента России Владимира Путина, то в следующий раз он возьмется за Прибалтику, пытаясь восстановить границы бывшего Советского Союза.

Об этом сообщает The Mail on Sunday.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Страны Балтии в опасности… Западные Балканы тоже", - заявила Трасс.

Она напомнила, что Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы.

"Он ясно дал понять, что его амбиции не просто приведут к тому, что он возьмет под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять к середине 1990-х или даже раньше. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?", - спросила она.

По ее словам, Путин продолжит воевать против своих соседей, если ему разрешат вторгнуться в Украину, ведь это покажет, что Россия готова аннексировать и другие некогда бывшие Советским Союзом страны. Например, это могут быть страны Балтии.

"Мы должны пресечь планы президента России, потому что он не остановится на Украине", - сказала она.

Слова министра иностранных дел прозвучали после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что Россия планирует начать "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". В ходе вероятного вторжения войска РФ окружат Киев. Джонсон назвал вторжение России в Украину неизбежным из-за "улик начала реализации плана по наступлению".

Напомним, 18 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию.