Рада уходит на карантин до 15 февраля, — нардеп Железняк

Верховная Рада может в ближайшие дни уйти на карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом среди народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований, и Рада уходит на карантин до 15 февраля", — написал Железняк.

Информацию о всплеске коронавируса среде народных депутатов подтвердила спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания. Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", — сообщила она.

По словам Палийчук, в Верховной Раде инициировали совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе.

Верховная Рада пока продолжает работать. Она приняла в первом чтении приняла законопроект №6287, который вводит книжные сертификаты для украинцев и возмещение аренды книжным магазинам. Сертификат можно будет бесплатно получить дважды: первый раз при выдаче свидетельства о рождении, а второй — при оформлении ID-карты в 14 лет. Предполагается, что книжный подарок будет доступен как в бумажном, так и в электронном варианте.

Украинский парламент также принял во втором чтении законопроект №4278 о повышении лимита на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро. Фактически это решение возвращает лимиты к уровню, который был закреплен в украинском законодательстве до 1 июля 2019 года.