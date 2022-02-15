Россия продолжает военные учения, но часть войск начали отводить в казармы, — Минобороны РФ

Армия Российской Федерации продолжает проводить военные учения, которые в том числе затрагиваю флот. При этом РФ начинает возвращать подразделения Западного и Южного военных округов в пункты базирования.

Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга, передает издание РИА Новости.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", — рассказал Конашенков.

В то же время на ряде направлений продолжается отработка маневров. По словам Конашенкова, российская армия вместе с белорусской отрабатывают вопросы отражения агрессии в ходе оборонительной операции.

В частности, войска Восточного военного округа и ВДВ России продолжают проводить военные учения вблизи границы с Украиной.

Кроме того, продолжаются мероприятия боевой подготовки, затрагивающие флот. 12 февраля в Черное море вошли российские боевые корабли Черноморского флота для "отработки задач обороны". Участие в учениях примут корабельные силы, морская авиация и подразделения боевых войск.

Из-за этих учений ранее Россия перекрыла часть Черного моря. Из-за заявления о блокировании части акватории моря Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.