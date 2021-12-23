СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер" в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер", которого обвиняют в том, что он командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ продолжает осуществлять комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности участников гибридной агрессии РФ против нашего государства. Следователи украинской спецслужбы в рамках досудебного расследования заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании (ПИК) "Вагнер", — говорится в заявлении спецслужбы.

Следствие располагает доказательствами того, что злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участвовал в ведении агрессивной войны.

СБУ установила, что в период с июля 2014 по март 2015 года подозреваемый, имя которого силовики не назвали, находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем.

"Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины", — выяснили в ходе расследования.

На данном этапе расследования злоумышленник подозревается в совершении преступлений по двум статьям:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Кроме того, в настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Ранее, 13 декабря, Европейский Союз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и нескольких связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и Украине.

Напоминаем, в ноябре СМИ опубликовали первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Расследователи подробно описали, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала.