Скандал с декольте помощницы: замминистра Игорь Гарбарук подал в отставку

Кабмин уволил заместителя министра образования Игорь Гарбарука по собственному желанию. Заявление он подал после инцидента с нарядом его помощницы на встрече с мэром Львова Андреем Садовым. Об этом нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале.

На встречу с Садовым 25 декабря Игорь Гарбарук пришел вместе со своей помощницей, 27-летней юристкой Кристиной Тишкун. На ней было платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Платье лишь немного прикрывало грудь девушки.

Фотографию со встречи опубликовали в соцсетях Кристина Тишкун и Андрей Садовый. Но когда снимок вызвал скандал и спровоцировал множество фотожаб, то девушка закрыла доступ к своей странице, а городской голова Львова удалил пост.

Встреча у Садового

Причем Тишкун не заметила в своем вечернем платье ничего предосудительного.

"А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, каждый одевается, как ему нравится, удобно, комфортно", — написала она в комментарии под фото.

Заместителем министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук стал 15 июля 2020 года.

Ранее в секс-скандал попал народный депутат Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко — его отстранили с поста главы внешнеполитического комитета. А его экс-коллега Роман Иванисов был исключен из партии за судимость за изнасилование, которую он скрыл.

Но в "Слуге народа" подобные выходки народных избранников проблемой, очевидно, не считают. Комментируя Delo.ua сложившуюся ситуацию, глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты таким образом привносят в жизнь украинцев юмор.