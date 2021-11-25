Шмыгаль поручил снизить цены на билеты для авиарейсов по Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.

Как отметил глава правительства во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок, авиапутешествия по Украине должны стать более доступными для людей.

По его словам, это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику.

"Правительство совместно с Офисом президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать самолетом по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства", — отметил Шмыгаль.

В ходе совещания Кабинет министров одобрил порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19.

"Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения соответствующих компенсаций", — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, Кабинет министров на заседании 17 ноября принял решение выплатить по тысяче гривен всем вакцинированным украинцам, что ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Согласно решению, граждане получат деньги на виртуальные платежные карты через приложение "Дія".

За эти деньги украинцы смогут купить билеты в кинотеатр, театр или на концерт, потратить на занятия спортом, а также на путешествия по Украине поездом или самолетом.