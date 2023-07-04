Сольський знов рятує українських аграріїв, які опинилися в кризі через недолугі дії уряду, - експерт

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський вже не вперше рятує українських аграріїв з кризи, в якій вони опинилися через недолугі дії Кабінету міністрів і, зокрема, його очільника Дениса Шмигаля. Про це повідомив політолог Володимир Сонюк.



“Сольський вкотре рятує українських аграріїв з кризи, в якій вони опинилися через недолугі дії Кабміну. Так, днями він обговорив з міністром сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марком Фено питання продовження роботи Чорноморського зернового коридору, питання транзиту української сільськогосподарської продукції Європою, а також напрямки співпраці України і Франції у аграрній сфері” - зазначив експерт.

За його словами, це вже не вперше, коли міністр аграрної політики - один з небагатьох - реально робить свою справу та намагається врятувати вітчизняне сільське господарство.

“До цього він домігся від президентки Єврокомісії блокування допомоги польським фермерам в інтересах України. А також - переконав владу Молдови відмовитися від обмежень на імпорт зернових з України”, - підкреслив експерт.

Він нагадав, що в той самий час премʼєр-міністр Денис Шмигаль ігнорує тему заборони експорту української сільськогосподарської продукції до країн ЄС. Хоча, за словами Сонюка, саме він провалив переговори із європейськими партнерами з цього питання.

“Нині голова уряду зайнятий тим, що спочатку ініціював підвищення тарифів для українців, а коли втрутився Президент Зеленський, сам почав голосно критикувати цю ідею. То, може, ОП варто подумати про нового прем’єра? Тим більше, що достойні кандидати - вже показують ефективну роботу!” - резюмував експерт.