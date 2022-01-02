США передадут Украине военные патрульные катера, — Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в этом году получит от США военные катера, в частности типа Island и Mark VI.

Об этом Оксана Маркарова заявила в интервью Радио Свобода.

По ее словам, ориентировочно в первом полугодии Вашингтон передаст Украине катер "Айленд", который пока еще находится в США.

"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем... Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Посол также отметила, что в 2022 году запланирована отправка Украине патрульных катеров Mark VI.

Вопрос касательно количества все еще обсуждается, по словам посла.

"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше", – сказала Маркарова.

Ранее Оксана Маркарова заявляла, что развитие украинского флота — один из топ-приоритетов отношений между США и Украиной.

Ранее сообщалось, что в порту "Пивденный" (Одесская область) будет размещен дивизион патрульных катеров типа Island, оснащенных американским оружием. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30 мм пушках и ракетах разного действия.

Министерство обороны США также заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине. Предполагается, что американская компания SAFE Boats International спроектирует, построит и оборудует эти катера. Затем их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины. Стоимость контракта оценивается в $85 млн.