Судебное заседание по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание перенесли на 19 января, сообщает Эспрессо.TV.

"Выход следователя судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - заявил секретарь Печерского райсуда представитель суда.

После этого судебное заседание было объявлено закрытым. Алексей Соколов, председательствующий судья, который выбирал меру пресечения Петру Порошенко, пробыл в совещательной комнате почти пять часов.

В Печерском районном суде Киева представитель прокуратуры попросил применить к бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей и определить залог в 1 млрд грн.

Данные Порошенко появились и в базе разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел. По запросу Службы безопасности Украины он находится во всеукраинском розыске с 24 декабря 2021 года.

А Государственное бюро расследований опубликовало "Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок в течение 2014−2015 годов угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям „ЛНР" и „ДНР" группой граждан Украины".

Напомним, что утром 17 января Порошенко вернулся в Киев после своего месячного дипломатического турне. В аэропорту его встретили соратники, а сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Но он отказался получить документы, заявили в ГБР.