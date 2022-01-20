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В Конгрессе США рассмотрят законопроект о новых санкциях против России: в перечень попали Путин, Абрамович, Собянин, Кабаева
Они затрагивают Путина и его семью, а также Кабаеву, Абрамовича, Собянина и людей, причастных к преследованию Навального. Документ предусматривает и санкции газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает газета The Washington Post.
Республиканец Джим Бэнкс, член Палаты представителей Конгресса США, внес в американский парламент законопроект о санкциях против РФ, который направлен против высокопоставленных российских чиновников и олигархов.
Соавторами законопроекта выступили 38 конгрессменов. Документ предусматривает санкции в отношении 35 человек — это граждане РФ, против которых в январе 2021 года предлагали ввести санкции соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального.
В перечень попали:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- губернатор Петербурга Александр Беглов;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- глава администрации президента РФ Антон Вайно;
- глава "Газпрома" Алексей Миллер;
- директор "Роснефти" Игорь Сечин;
- глава ВТБ Андрей Костин;
- глава ВЭБ Игорь Шувалов;
- президент "Транснефти" Николай Токарев.
В списке также миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ряд правоохранителей, связанных с преследованием Алексея Навального.
Авторы нового законопроекта предложили:
- объявить Россию "государством — спонсором терроризма", а вооруженные силы в Донбассе, которые поддерживает РФ, —"иностранными террористическими организациями";
- запретить американцам совершать операции с российским госдолгом, то есть облигациями и другими финансовыми инструментами; ввести санкции против трубопровода "Северный поток-2";
- обязать президента США не позже, чем через 120 дней после вступления закона в силу, опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента РФ Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой.
Авторы законопроекта предлагают ввести санкции против России до предполагаемого вторжения в Украину, а не после совершения нападения.
Ранее Сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае нападения на Украину. В список отдельно попали президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.
Но в то же время законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.