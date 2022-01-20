В Конгрессе США рассмотрят законопроект о новых санкциях против России: в перечень попали Путин, Абрамович, Собянин, Кабаева

Они затрагивают Путина и его семью, а также Кабаеву, Абрамовича, Собянина и людей, причастных к преследованию Навального. Документ предусматривает и санкции газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает газета The Washington Post.

Республиканец Джим Бэнкс, член Палаты представителей Конгресса США, внес в американский парламент законопроект о санкциях против РФ, который направлен против высокопоставленных российских чиновников и олигархов.

Соавторами законопроекта выступили 38 конгрессменов. Документ предусматривает санкции в отношении 35 человек — это граждане РФ, против которых в январе 2021 года предлагали ввести санкции соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В перечень попали:

премьер-министр РФ Михаил Мишустин;

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;

директор ФСБ Александр Бортников;

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;

мэр Москвы Сергей Собянин;

губернатор Московской области Андрей Воробьев;

губернатор Петербурга Александр Беглов;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;

глава администрации президента РФ Антон Вайно;

глава "Газпрома" Алексей Миллер;

директор "Роснефти" Игорь Сечин;

глава ВТБ Андрей Костин;

глава ВЭБ Игорь Шувалов;

президент "Транснефти" Николай Токарев.

В списке также миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ряд правоохранителей, связанных с преследованием Алексея Навального.

Авторы нового законопроекта предложили:

объявить Россию "государством — спонсором терроризма", а вооруженные силы в Донбассе, которые поддерживает РФ, —"иностранными террористическими организациями";

запретить американцам совершать операции с российским госдолгом, то есть облигациями и другими финансовыми инструментами; ввести санкции против трубопровода "Северный поток-2";

обязать президента США не позже, чем через 120 дней после вступления закона в силу, опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента РФ Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой.

Авторы законопроекта предлагают ввести санкции против России до предполагаемого вторжения в Украину, а не после совершения нападения.

Ранее Сенат США опубликовал законопроект о введении санкций против России в случае нападения на Украину. В список отдельно попали президент РФ Владимир Путин и другие представители верхушки власти.

Но в то же время законопроект о введении санкций против российского газопровода "Северный поток-2", автором которого является сенатор-республиканец Тед Круз, 13 января не набрал достаточного количества голосов в сенате США.