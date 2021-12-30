ВАКС арестовал немецкую конюшню беглого экс-нардепа Онищенко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на конюшню в Германии, связанную с беглым экс-нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% ее уставного капитала, принадлежащей компании Онищенко Ostexpert Limited.

Кроме того, арестовано имущество компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, в том числе 16 земельных участков, главная конюшня с составом конского снаряжения, офис скотовода, прачечная, кухня, два офисных помещения, конюшня для молодняка лошадей и т.д.

Конюшни расположены в Герцлаке, в Нижней Саксонии.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению денег при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. ВАКС отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа.

27 мая 2020 года немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.