Варданян на “Миротворці”. Розпалювач війн та друг Путіна потрапив до бази

Відтепер затримання Рубена Варданяна вимагається не лише в Україні, а й на території держав-членів Північноатлантичного альянсу, повідомляє Цензор. Саме з таким формулюванням довірена особа путіна по Південному Кавказу та підбурювач військових конфліктів потрапив до бази “Миротворець”.

“Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень”, - йдетьсяв дописі на сайті Центру.

Варданян є співучасником агресії проти України. Ще у січні про це заявив депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Блекмен.

«Ми повинні розуміти, що це людина, проти якої запроваджено санкції у зв'язку з військовим втручанням Росії в Україну. Його компанії успішно використовувалися і були залучені до процесу розширення військової присутності в Україні та Карабаху», - заявив британський політик.

Крім того, Рубен Варданян є рупором Кремля в Прикаспійському регіоні. Саме він має пряме відношення до постійного розпалення конфлікту на території азербайджанського Карабаху.

Нагадаємо, що нещодавно Варданян закликав вірмен у Карабаху взятися за зброю: «Ми боротимемося до кінця. Останню межу пройдено: ти або встаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу». Ця заява була зроблена на тлі зусиль ЄС та США домогтися мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном.

«Миротворці (військовий контингент рф в Карабаху – ред.) - сила, яка підтримує Арцах... З нашого боку має бути велика робота, щоб вони залишилися тут довше і у більшому складі», - заявляв він.

На початку травня на мітингу в Ханкенді він просував ідею необхідності присутності військового контингенту РФ як інструмента збереження впливу Путіна на Південному Кавказі.

За інформацією The Washington Times, Варданян - один із найбагатших людей Росії і близький приятель російського диктатора путіна. Журналісти видання повідомляють, що Варданяна звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів впливовим дружкам Путіна.

Він також має зв'язки з Тегераном, який підтримує Москву в регулярних обстрілах України: «Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерана».

Уряд України запровадив санкції відносно Варданяна ще у жовтні 2022 року. Однак західні партнери досі не послідували цьому прикладу.