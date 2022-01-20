Владельцам приднестровских авто дали два месяца на их вывоз из Украины

В Украине заработал запрет на въезд автомобилей с номерными знаками непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, однако они могут пребывать на территории Украины с возможностью выезда обратно, которая будет действовать в течение чуть более двух месяцев.

Как говорится в сообщении администрации Госпогранслужбы Украины, Кабинет министров поручил ей пропускать такой транспорт на выезд из Украины на территорию Молдовы (то есть в том числе на территорию под контролем ПМР) с 24 января по 1 апреля.

В свою очередь возможность возвращения таких авто транзитом через Украину будет действовать всего лишь месяц — с 24 января по 24 февраля.

"Запрет на въезд в Украину из Республики Молдова и выезд таких транспортных средств из Украины в другие, кроме Республики Молдова, страны, а также разрешение на допуск к международному движению транспортных средств Республики Молдова с так называемыми "нейтральными номерами" и стикером MD, остаются неизменными", — говорится в сообщении.

Отметим, что автомобили на приднестровских номерах пускают Россия и Беларусь, а также признанные Россией и самой ПМР другие самопровозглашенные республики — Абхазия и Южная Осетия, территорию которых Украина и почти все остальные страны мира признают частью Грузии (последняя официально считает их территориями, оккупированными российскими войсками). Также на них разрешалось ездить и по подконтрольной центральным властям территории Молдовы.

Таким образом, отныне приднестровские автомобили де-факто более не могут выезжать за пределы Молдовы, поскольку сухопутной границы у Приднестровья с вышеуказанными странами нет.

Напомним, что ранее Украина неоднократно откладывала введение запрета на въезд машин на приднестровских номерах, причем делала это по просьбе Молдовы.

Так, новый режим пропуска приднестровских автомобилей изначально собирались ввести с 1 апреля 2020 года, но перенесли эту дату на 15 января 2021 года. Впоследствии Украина и Молдова договорились о повторной отсрочке до 1 сентября 2021 года, а затем до 10 января 2022 года.

Изначально же в тестовом режиме он заработал с 10 января 2020 года, однако уже спустя 10 дней был отменен, поскольку в ответ фактические власти ПМР заявили о намерении с 24 января запретить пересечение молдавско-украинской границы на приднестровском участке машинам с молдавскими номерами.

При этом с сентября 2018 года Молдова начала выдавать нейтральные автомобильные номера и наклейки на стекле MD после соответствующей регистрации авто в спецпунктах в Тирасполе и Рыбнице.

В ПМР действует собственная система регистрации авто: на выдаваемых там номерах изображен красно-зелено-красный триколор без буквенного обозначения страны. Номера имеют территориальную привязку, обозначаемую одной буквой (в отличие от молдавских номеров, которые до отмены региональной привязки выпускались с двухбуквенными кодами районов). Всего таких вариаций семь, что соответствует пяти районам Приднестровья и двум городам республиканского значения (Тирасполь и Бендеры).