Зростання ВВП на 2,4% у І кварталі 2023 року є в першу чергу заслугою Свириденко і Шурми, - політолог

Експерт назвав "потужним результатом" дії Свириденко і Шурми зростання ВВП на 2,4% під час війни.

Оголошене прем’єром Шмигалем зростання ВВП на 2,4% насамперед є заслугою віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко та заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. На цьому наголосив експерт Дмитро Воронков, назвавши це “потужним результатом”.

“Оголошене прем’єром Шмигалем зростання ВВП на 2,4% у І кварталі 2023 року - це в першу чергу заслуга профільного міністра Свириденко і куратора економічного напрямку з ОП Шурми. Саме віце-прем’єр та міністр економіки та заступник голови Офіса президента займалися підготовкою і реалізацією низки програм з підтримки українського бізнесу для відновлення економіки, про які згадав на засіданні Кабміну Денис Шмигаль”, - підкреслив Воронков.

Експерт навів низку урядових програм, підготовлених Шурмою та Свириденко, які суттєво підтримали економіку країни.

“Зокрема мова про програму пільгових кредитів "5-7-9", в межах якої лише за час повномасштабної війни було видано позик на більш ніж 115 млрд грн. І тут варто нагадати, що це Свириденко з Шурмою ще у березні 2022 року домоглися розширення цієї програми з метою підтримки підприємців у важкі часи. А нещодавно міністерство під керівництвом Свириденко ініціювало модернізацію програми "5-7-9" для бізнесу на деокупованих територіях”, - зазначив політолог.

Він акцентував, що велику роль у зростанні ВВП зіграло і розгортання індустріальних парків, які дають багато робочих місць.

“Тільки нещодавно у Мінекономіки повідомили про внесення до відповідного реєстру вже 64-го такого парку на 1100 нових вакансій. І в цьому також можемо завдячувати Свириденко та Шурмі. Крім того, успішно працює програма безповоротних грантів “єРобота”. За нею вже видано понад 4,5 тисячі грантів, а це - тисячі нових бізнесів і робочих місць”, - розповів експерт.

При цьому Воронков наголосив, що ця програма - також дитя Шурми та Свириденко, які періодично діляться її успіхами.

“Звісно, кожен з міністрів і прем’єр працюють і мають певні досягнення, але ж зростання ВВП у воюючій країні на 2,4% за квартал - це дійсно потужний результат! Юлія, Ростислав - браво!” - резюмував Воронков.