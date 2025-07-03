Доступне та соціальне житло для українців за кордоном

Багато українців розглядають можливість придбання житла за кордоном з різних причин. Хтось змушений шукати своє місце в іншій країні, бо його домівку зруйнувала росія, а хтось просто давно мріяв почати нове життя в іншій країні. Попри складнощі, у багатьох країнах ЄС існують механізми доступу до житла навіть для іноземців, зокрема соціальні програми для біженців і тимчасово переміщених осіб. Звісно, все залежить від правових нюансів та культурних особливостей різних країн. До того ж, існують різні соціальні проєкти, які спрощують цей процес, про що ми поговоримо в нашому новому матеріалі. Про особливості отримання соціального житла українцями в Європі читайте в новому матеріалі на Delo.ua – онлайн‑порталі про бізнес, інвестиції та економіку.

Які складнощі мають українці з житлом за кордоном?

Перша причина, як правило – фінансові обмеження. Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) запровадив жорсткі правила на транскордонні перекази, через воєнний стан. І це ускладнює оплату житла за межами країни.

Так, українці могли безпосередньо перераховувати кошти на рахунок продавця чи нотаріуса, але зараз такі операції можуть бути заблоковані або лімітовані. В основному купити нерухомість за кордоном може бути складно, через різні причини. Але більшість можна вирішити.

Обмеження на міжнародні перекази

Наразі українські банки не дозволяють здійснювати платежі за кордон для купівлі нерухомості.

Альтернативою може бути відкриття рахунку в іноземному банку за кордоном та використання коштів, які вже там знаходяться.

Легалізація коштів

Важливо мати офіційне підтвердження походження грошей, особливо якщо планується взяти іпотеку.

У багатьох країнах, як-от Німеччина чи Іспанія, необхідно надати податкові декларації або довідки про доходи.

Додаткові витрати

Окрім вартості житла, слід враховувати податки на купівлю, страхування, комісію нотаріуса та інші обов’язкові платежі, які можуть становити 5–10% від загальної суми угоди.

Соціальне житло для українців за кордоном

Для українців, які перебувають за кордоном, соціальні проєкти на доступне житло може стати доступною альтернативою комерційній оренді чи іпотеці. Багато європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Польща та Іспанія, мають спеціальні державні програми для біженців та людей із низькими доходами.

Такі проєкти фінансуються місцевими органами влади або міжнародними фондами, що дозволяє отримати житло на вигідних умовах. Це можуть бути субсидії, пільгові орендні ставки або можливість довгострокового користування з подальшим викупом.

Насправді, соціальне житло – це гідна альтернатива, особливо при сильних фінансових обмеженнях. До переваг такого варіанту можна додати:

нижчу вартість проживання порівняно з ринковою орендою;

спрощені умови подачі заявки, зокрема для переселенців;

часткове або повне державне субсидування;

гарантована якість та відповідність європейським стандартам;

локації з розвиненою інфраструктурою та доступом до соціальних послуг

Водночас для отримання такого житла потрібно відповідати певним критеріям. Наприклад потрібно мати офіційний статус біженця, або підтверджений низький рівень доходу, або прожити в країні вже певний період часу.

Підготовка необхідних документів для отримання соціального житла

Оформлення соціального житла за кордоном – це складний бюрократичний процес, який вимагає ретельної підготовки документів. Важливо не лише зібрати стандартний пакет, а й перекласти і легалізувати всі необхідні папери відповідно до вимог країни перебування.

Кожна держава має свої критерії для надання соціального житла, але зазвичай потрібні такі документи, як:

підтвердження статусу біженця або тимчасового захисту,

паспорт або дозвіл на проживання,

довідка про доходи або відсутність стабільного заробітку,

реєстрація місця проживання (якщо є),

документи, що підтверджують склад сім’ї (свідоцтва про народження дітей, шлюб тощо).

У деяких країнах можуть вимагати додаткові довідки, наприклад: про соціальне становище чи інформація про стан здоров’я. І не забуваємо про якісний переклад документів з мови оригіналу на мову країни, де діють такі соціальні проєкти.

Приклади соціальних проєктів на житло

Європейські країни реалізували низку успішних проєктів соціального житла, які можуть слугувати прикладом для інших держав. У Швейцарії, на місці колишньої прядильної фабрики Цвікі, було створено новий житловий квартал. Проєкт передбачав адаптацію промислових будівель під житлові та робочі приміщення, що сприяло розвитку міського середовища та інтеграції різних функцій.

У Мюнхені, Німеччина, акціонерне товариство GEWOFAG, яке володіє близько 35 000 квартир, реалізувало проєкт на Піуспляц. Було зведено чотири нові будинки з 64 квартирами, які гармонійно вписалися в існуючу архітектуру району. Це досить наглядний приклад, як можна доповнювати наявні поселення сучасними житловими рішеннями, зберігаючи архітектурну цілісність.

Яким буває соціальне житло за кордоном

Соціальне житло в різних країнах може суттєво відрізнятися за форматом та умовами надання. У деяких державах воно передбачене лише для малозабезпечених громадян і надається на основі державних субсидій, тоді як в інших.

Це доступне орендне житло для широкого кола людей, зокрема мігрантів і тимчасово переміщених осіб.

Орендне житло . Здається в користування за пільговими тарифами, зазвичай із частковою компенсацією від держави.

Квартири з правом викупу . Мешканці сплачують доступну орендну плату, а з часом можуть викупити житло у власність.

Житлові комплекси з корпоративним управлінням . Спільноти мешканців самостійно керують будинком, сплачуючи внески на його утримання.

У більшості європейських країн соціальне житло розташоване у спеціально відведених районах із розвиненою інфраструктурою.