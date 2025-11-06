Недобудови в Україні: головні ризики для інвесторів та способи їх уникнути

Недобудови залишаються однією з ключових загроз для приватних інвесторів у житлову нерухомість. Йдеться не лише про зупинені будівництва через війну чи фінансові проблеми девелопера. Питання насправді ширше: статус землі, дозвільна документація, фінансова модель проекту, репутація забудовника. У новому матеріалі від Delo.ua розглянемо типові ризики та практичні інструменти, які допомагають не втратити гроші й отримати реальну квартиру, а не просто обіцянку.

Чому в Україні досі є ризик «замороженого» ЖК

Головна причина появи недобудов – дефіцит ліквідності у девелопера. Падіння продажів, блокування доступу до кредитів, зростання собівартості будматеріалів і логістики можуть призвести до того, що грошей банально не вистачає для завершення об’єкта. У воєнний період цей ризик посилився: частина будмайданчиків постраждала від обстрілів, частину об’єктів забудовники фізично законсервували.

Юридичні проблеми

Це другий фактор. Бувають випадки, коли будівництво почали з порушенням цільового призначення земельної ділянки або без повного пакета дозволів. Це відкриває шлях до судових спорів і зупинки робіт. Інвестор у такій ситуації опиняється заручником, навіть якщо сумлінно вніс усі платежі.

Зміна умов продажу

Деякі девелопери продають квартири через попередні угоди або інвестиційні сертифікати без прямого зобов’язання передати конкретний об’єкт у власність. Це означає, що покупець не отримує класичного захисту, як у випадку нотаріально оформленого договору.

На що дивитися перед укладанням угоди

Перший базовий крок – перевірка забудовника. Важливо проаналізувати, які об’єкти він уже ввів в експлуатацію, чи були затримки зі строками, чи є відкриті судові справи проти компанії. Репутація девелопера в Україні – це не абстракція, а фактично фактор гарантії.

Другий крок – аналіз документів. Інвестор має вимагати:

право користування або власності на земельну ділянку під конкретний будинок,

дозвіл на виконання будівельних робіт,

містобудівні умови та обмеження, технічні умови на підключення комунікацій.

Якщо хоча б один із цих документів відсутній або викликає сумнів, ризик недобудови зростає кратно.

Окремо варто оцінювати формат договору. Безпечніший варіант – договір, який прямо передбачає передачу квартири після введення будинку в експлуатацію й реєстрацію права власності за покупцем.

Варіант, у якому інвестор фактично «фінансує будівництво без гарантій», підходить лише тим, хто готовий приймати високий ризик.

Фінансові індикатори ризику

Як правило, проблемні об’єкти можна впізнати ще до офіційної зупинки робіт за певними “сигналами”:

постійні «акції» зі знижками у 20–30% нібито на обмежену кількість квартир;

нав’язування повної передоплати замість поетапних платежів;

відсутність прозорої інформації про темпи будівництва, відсутність фото- і відеозвітів з майданчика;

зміна юридичної особи девелопера в середині проєкту.

Це ознаки дефіциту грошей у забудовника. Фактично інвестор у такій моделі не купує квадратні метри, а кредитує компанію.

Що робити інвестору, якщо будинок вже проблемний

Є два сценарії. Перший – добудова об’єкта через нового інвестора або керуючу компанію. У великих містах практикується передача довгобудів іншому девелоперу, який викупляє недобудований проєкт і доводить його до введення в експлуатацію. У цьому випадку важливо фіксувати свої права документально, аби бути включеним у реєстр інвесторів.

Другий сценарій – судовий захист. Якщо у покупця є підписані угоди й підтверджені платежі, він може претендувати на майнові права або на повернення коштів. Це триваліший шлях, але юридично він працює. Проблема в тому, що зазвичай таких інвесторів десятки або сотні, і процес координації складний.

Як зменшити ризики до мінімуму

Перед інвестуванням у квартиру в новобудові доцільно зробити декілька основних кроків:

перевірити землю і дозвільні документи не зі слів менеджера відділу продажів, а у відкритих держреєстрах;

оцінити фінансову модель платежів: безпечніше платити поетапно, в міру готовності будівництва;

уточнити, кому саме ви платите гроші – юридичній особі забудовника чи посереднику;

за можливості залучити юриста ще до підписання першого документа, а не після того, як сплачено аванс.

У воєнних умовах варто також дивитись на географію. Об’єкти в регіонах із меншою інфраструктурною загрозою мають вищу ймовірність завершення і введення в експлуатацію. Девелопери в таких містах зазвичай демонструють стабільніші темпи будівництва, бо не змушені регулярно зупиняти роботи через обстріли.

Недобудова – це не лише про втрачений час, а про реальну можливість втрати вкладених коштів. Ринок первинного житла в Україні у 2025 році працює в умовах високого ризику, і відповідальність значною мірою перекладена на інвестора.