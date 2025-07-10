Оренда житла у Великій Британії: які ціни в регіонах і де шукати квартири

Велика Британія – країна з багатовіковою історією, потужною економікою та багатокультурним середовищем, що робить її привабливою для експатів, студентів та спеціалістів з усього світу, включно з українцями. Завдяки розвиненій інфраструктурі, зручному географічному розташуванню та сталому розвитку економіки Велика Британія приваблює не лише туристів, а й експатів з усього світу. Особливо це стосується українців, які активно винаймають квартири у великих містах або регіональних центрах. Про особливості ринку нерухомості та оренди житла у Великій Британії читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість у Британії: ключові фактори

Велика Британія залишається однією з провідних країн світу за рівнем привабливості для іноземців. Міста з розвиненою інфраструктурою, університетами та діловими центрами приваблюють попит на оренду житла у Великій Британії, особливо серед тих, хто шукає баланс між комфортом, якістю та можливостями.

Найвищі ставки – традиційно у Лондоні, Манчестері та Единбурзі. Водночас великою популярністю користуються такі міста, як Бірмінгем, Лідс, Глазго, Ліверпуль, Бристоль та Шеффілд – як культурні, університетські та логістичні центри.

Юридичні аспекти та особливості оренди житла у Великій Британії

Орендні відносини у Великій Британії регулюються Законом про оренду житла (Housing Act) та іншими нормативами, який передбачає права й обов'язки обох сторін. Основні умови договору оренди (Assured Shorthold Tenancy) включають:

адресу та опис житла;

суму орендної плати;

розмір застави (депозиту);

відповідальність за оплату рахунків;

умови дострокового розірвання.

Найчастіше договір укладають на 6 або 12 місяців із можливістю продовження. У великих містах також поширена короткострокова оренда житла у Великій Британії, особливо у студентських районах. Орендар має право зареєструватися за адресою орендованого житла, що важливо для оформлення документів у Великій Британії.

Де і як шукати житло у Великій Британії?

Основні платформи для пошуку:

rightmove.co.uk – провідний портал британської нерухомості;

zoopla.co.uk – аналітика та широкий вибір оголошень;

onthemarket.com;

spareroom.co.uk – для пошуку кімнат;

gumtree.com – оголошення напряму від власників;

Facebook-групи для українців або експатів.

Агенції зазвичай беруть комісію, але це гарантує законність угоди та мінімізує ризики. Іноземцям рекомендовано звертатися до агентств через стандарти перевірки (Right to Rent).

Як влаштовані квартири у Британії

Оренда житла у Великій Британії здебільшого передбачає частково мебльовані квартири (part-furnished), хоча можна знайти повністю мебльовані варіанти. При пошуку варто звертати увагу на такі характеристики:

central heating – центральне опалення;

council tax – чи включений місцевий податок;

обладнана кухня (плита, холодильник, пральна машина);

відповідальність за оплату інтернету і води;

компактність та функціональність.

Найпоширеніші типи житла: Studio flat (студія), 1-bedroom flat (однокімнатна з окремою спальнею), House share (оренда кімнати у спільному будинку).

Фінансові аспекти та планування бюджету

Перед заселенням орендар сплачує декілька обов'язкових платежів, які потрібно закласти в початковий бюджет. Загальна сума може бути значною, тому важливо мати достатню суму готівки на момент підписання договору.

Застава (deposit)

Зазвичай еквівалент до 5 тижнів орендної плати. Ця застава повертається в повному обсязі після закінчення договору за умови відсутності пошкоджень майна та боргів по комунальних платежах. Депозити мають зберігатися у державній схемі захисту депозитів (Tenancy Deposit Scheme).

Council Tax

Місцевий податок, який може бути включений в орендну плату або оплачуватися окремо. Розмір залежить від району та становить від £80 до £200 (€93–232)/міс. Цей податок покриває місцеві послуги, утримання доріг та інші муніципальні витрати.

Оплата за електроенергію, воду, газ, інтернет

Електроенергія, газ та вода коштують приблизно £150–250 (€174–290)/міс залежно від розміру житла та сезону. Високошвидкісний інтернет може коштувати від £25–40 (€29–46)/міс.

Загальна сума комунальних витрат може становити £150–250 (€174–290)/міс залежно від розміру житла та сезону.

Скільки коштує оренда житла у Великій Британії?

Згідно з даними HomeLet Rental Index (червень 2025 року), середні ціни на оренду житла у Великій Британії становлять:

студія: £800–1,200 (€928–1,392) на місяць;

1-кімнатна квартира: £1,000–1,600 (€1,160–1,856);

2-кімнатна квартира: £1,200–2,000 (€1,392–2,320);

3-кімнатна: £1,500–2,500 (€1,740–2,900).

Комунальні витрати становлять у середньому £150–250 (€174–290)/міс залежно від міста та сезону.

Лондон: столиця з найвищими ставками

Найвищі ціни на оренду житла у Великій Британії – у Лондоні. У центральних районах або зоні 1–2 вартість однокімнатної квартири сягає £2,000–2,500 (€2,320–2,900)/міс. Середня орендна плата по місту становить £2,149 (€2,493)/міс. Більш доступні варіанти можна знайти у периферійних районах.

Південно-Східна Англія: близько до столиці

У містах Південно-Східної Англії, таких як Брайтон та Редінг, середні ставки становлять £1,350–1,600 (€1,566–1,856)/міс за двокімнатну квартиру. Ця область популярна завдяки близькості до Лондона та розвиненій транспортній інфраструктурі.

Північно-Західна Англія: Манчестер і Ліверпуль

У Манчестері оренда житла обійдеться у £950–1,200 (€1,102–1,392)/міс. Місто популярне серед українських ІТ-фахівців завдяки офісам компаній Amazon, BBC, Google. Ліверпуль пропонує схожі ціни з високою якістю життя.

Шотландія: Единбург і Глазго

У Шотландії ціни тримаються на рівні £1,000–1,400 (€1,160–1,624)/міс. У Единбурзі ринок сезонний – влітку оренда зростає через фестивалі та туризм. Глазго залишається більш доступним варіантом.

Уельс і регіональні центри: бюджетні альтернативи

У Кардіффі та Свонсі оренда становить £800–1,100 (€928–1,276)/міс. Лідс, Шеффілд і Бірмінгем пропонують житло від £700–1,100 (€812–1,276)/міс, особливо привабливі для студентів і молодих спеціалістів.

Оренда житла у Великій Британії залишається актуальною для українців, які прагнуть поєднати якісну освіту, стабільну економіку та мультикультурне середовище. Високі ціни в Лондоні змушують дедалі більше людей шукати альтернативи у регіонах, де доступне житло та добрі умови для життя. У 2025 році оренда житла у Великій Британії залишається однією з найбільш конкурентних у Європі.