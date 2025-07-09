Оренда житла в Португалії: які ціни в регіонах і де шукати квартири

Португалія – країна, що поєднує в собі океанський клімат, архітектурну автентичність, стабільність єврозони та відносно помірну вартість життя. Завдяки м'якому клімату, зручному географічному розташуванню та сталому розвитку інфраструктури Португалія приваблює не лише туристів, а й експатів з усього світу. Особливо це стосується українців, які активно винаймають квартири у великих містах або біля узбережжя. Про особливості ринку нерухомості та оренди житла в Португалії читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість в Португалії: ключові фактори

Португалія залишається однією з провідних країн ЄС за рівнем привабливості для іноземців. Міста з розвиненою інфраструктурою, університетами та діловими центрами приваблюють попит на оренду житла в Португалії, особливо серед тих, хто шукає баланс між комфортом, якістю та ціною.

Найвищі ставки – традиційно в Лісабоні та Порту. Водночас великою популярністю користуються такі міста, як Брага, Авейру, Коїмбра, а також південний туристичний регіон Алгарве – як культурні, університетські та логістичні центри.

Юридичні аспекти та особливості оренди житла в Португалії

Орендні відносини в Португалії регулюються Громадянським кодексом та Новим законом про оренду (Novo Regime do Arrendamento Urbano, NRAU), який передбачає права й обов'язки обох сторін. Основні умови договору оренди (contrato de arrendamento) включають:

опис житла;

розмір орендної плати;

спосіб та строки оплати;

термін дії договору;

умови дострокового розірвання;

відповідальність за комунальні витрати.

Найчастіше договір укладають на один рік із можливістю продовження. У великих містах також поширена короткострокова оренда житла в Португалії, особливо у прибережних регіонах. Орендар має право зареєструватися за адресою орендованого житла (domicílio fiscal), що важливо для оформлення документів в Португалії.

Де і як шукати житло в Португалії?

Основні платформи для пошуку:

idealista.pt – головний портал португальської нерухомості;

imovirtual.com;

olx.pt;

Facebook-групи;

агенції нерухомості (agências imobiliárias).

Агенції зазвичай беруть комісію, еквівалентну одній місячній орендній платі плюс ПДВ (23%). Проте це гарантує законність угоди та мінімізує ризики.

Як влаштовані квартири в Португалії

Оренда житла в Португалії здебільшого передбачає мебльовані квартири, хоча у великих містах можна знайти і порожні помешкання. При пошуку варто звертати увагу на такі характеристики:

наявність опалення та кондиціонування;

ліфт у будівлі;

обладнана кухня;

теплоізоляція (особливо важливо для старих будинків);

підземний паркінг у новобудовах.

Більшість житла в багатоквартирних будинках. Найпоширеніші типи житла – це T1 (однокімнатна з окремою спальнею), T2 (дві спальні) і T3 (три спальні), хоча все частіше в оренду здають і студії (T0).

Фінансові аспекти та планування бюджету

Перед заселенням орендар сплачує декілька обов'язкових платежів, які потрібно закласти в початковий бюджет. Загальна сума може становити від двох до чотирьох місячних орендних плат, тому важливо мати достатню суму готівки на момент підписання договору.

Заставу (caução)

Зазвичай еквівалент одного або двох місяців орендної плати. Ця застава повертається в повному обсязі після закінчення договору за умови відсутності пошкоджень майна та боргів по комунальних платежах. Важливо зафіксувати стан квартири на момент заселення, щоб уникнути необґрунтованих утримань із застави.

Комунальні платежі (condomínio)

Іноді включені в орендну плату, але часто оплачуються окремо. Ці платежі покривають утримання спільних зон будинку, консьєржа, ліфта, прибирання під'їзду та інших загальнобудинкових витрат. Середня сума становить 30-100 €/міс залежно від класу будинку та наявності додаткових послуг.

Оплата за електроенергію, воду, газ, інтернет

Електроенергія коштує приблизно 50-90 €/міс, вода – 20-35 €/міс, газ для опалення та приготування їжі – 30-60 €/міс (залежно від сезону), високошвидкісний інтернет – 25-35 €/міс.

Загальна сума комунальних витрат може становити 120-200 €/міс залежно від розміру житла та сезону.

Скільки коштує оренда житла в Португалії?

Згідно з даними Idealista.pt (липень 2025 року), середні ціни на оренду житла в Португалії становлять:

студія (T0): 600–850 € на місяць;

1-кімнатна квартира (T1): 750–1100 €;

2-кімнатна квартира (T2): 950–1400 €;

3-кімнатна (T3): 1200–1900 €.

Комунальні витрати становлять у середньому 120–200 €/міс залежно від міста та сезону.

Лісабон: столиця з найвищими ставками

Найвищі ціни на оренду житла в Португалії – в Лісабоні. У престижних районах Байру-Алту, Кайш-ду-Содре, Алфама або Парке-да-Нашойнш вартість двокімнатної квартири сягає 1700–2200 €/міс. Райони Амадора, Оейраш або Луміар пропонують більш доступні варіанти: 1000–1300 €/міс.

Порту: культурна столиця з попитом серед молоді

Порту обмежує короткострокову оренду, тож довгострокове житло стало більш затребуваним. У центральних районах – середні ставки 1000–1400 €/міс за двокімнатну квартиру. Більш бюджетні варіанти можна знайти за 700–900 €/міс.

Алгарве: сонце, туризм і сезонні коливання

У південному регіоні Португалії оренда 2-кімнатної квартири обійдеться у 950–1300 €/міс. У Фару, Лагуші, Портімау та Албуфейрі влітку ціни зростають на 30–40%.

Брага, Коїмбра, Авейру: альтернатива мегаполісам

Брага, хоча й молоде місто за середнім віком населення, залишається доступним – 800–1050 €/міс. Коїмбра трохи дешевший – 750–950 €/міс, але пропонує високу якість життя. В Авейру можна знайти житло за 800–1000 €/міс, хоча завдяки зростаючому попиту ціни поступово зростають.

Португалія пропонує різноманітні можливості для довгострокової та короткострокової оренди житла – від мегаполісів до прибережних міст. Українці часто обирають Порту, Авейру або Алгарве як міста з комфортом і помірними цінами. У 2025 році оренда житла в Португалії залишається однією з найбільш привабливих для експатів у Західній Європі.