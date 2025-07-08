Оренда житла в Румунії: які ціни в регіонах і де шукати квартири

Румунія – країна, що поєднує в собі балканську колоритність, карпатську мальовничість і динамічний розвиток інфраструктури, особливо в останні роки на тлі зростання іноземних інвестицій. Тож немає нічого дивного, що все більше експатів, включно з українцями, розглядають Румунію як комфортне місце для проживання. Багато з них активно винаймають квартири та будинки, особливо в містах з розвиненою інфраструктурою, навчальними закладами та доступом до роботи. Про особливості ринку нерухомості та оренди житла в Румунії читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість у Румунії: ключові фактори

Румунія демонструє стабільний економічний ріст, а європейська інтеграція сприяє зростанню попиту на житло, особливо в містах з офісами міжнародних компаній, університетами та ІТ-кластерами. Все це впливає на збільшення попиту на оренду житла в Румунії.

Найдорожчі пропозиції традиційно зосереджені в столиці – Бухаресті. Тут найбільше зосередження бізнесу, міжнародних шкіл, університетів, креативних хабів. Також значною популярністю користуються міста Клуж-Напока, Тімішоара, Брашов, Ясси, як університетські, технологічні або культурні центри. Вартість оренди житла в Румунії у цих містах зазвичай становить 60–80% від столичних ставок.

Юридичні аспекти та особливості оренди житла в Румунії

Відносини між орендарем і орендодавцем регулюються Цивільним кодексом Румунії (Codul Civil), а також низкою місцевих нормативів. Румунське законодавство передбачає досить чітке оформлення орендних відносин, і зазвичай договори укладаються письмово. Сам орендний договір (contract de închiriere) обов’язково повинен містити такі пункти, як:

опис об'єкта оренди;

суму орендної плати;

спосіб і терміни оплати;

термін дії договору;

умови розірвання.

Орендарі можуть укладати договори як напряму з власниками, так і через агентства нерухомості. Хоча послуги агентів оплачуються окремо, це дає гарантії правильного оформлення документів, що особливо важливо для іноземців.

На ринку нерухомості переважає строкова оренда житла в Румунії. Зазвичай договори укладають на 12 місяців із можливістю продовження. Безстрокова оренда зустрічається рідше, однак вона можлива за домовленістю сторін. Також існують короткострокові договори: на 3 або 6 місяців, що популярно серед студентів та фрилансерів.

Де і як шукати житло в Румунії?

Найзручніші способи пошуку житла – це онлайн-платформи. Серед найпопулярніших сайтів особливо звертаються до таких ресурсів, як:

imobiliare.ro – найбільший портал про румунську нерухомість;

storia.ro ;

olx.ro ;

Facebook-групи;

агенції нерухомості.

Як влаштовані квартири в Румунії

Румунські квартири часто пропонуються повністю мебльованими, що значно спрощує процес оренди житла в Румунії для іноземців. При пошуку на спеціалізованих сайтах можна використовувати фільтри для вибору кількості кімнат: Garsonieră означає студію, 2 camere — двокімнатну квартиру, і так далі. Також в пропозиціях по оренді житла в Румунії можна знайти такі параметри квартир:

cu balcon – з балконом;

mobilat complet – повністю мебльована;

utilat complet – повністю обладнана технікою;

loc de parcare inclus – включене паркомісце.

Більшість власників намагаються максимально облаштувати свої квартири, щоб залучити орендарів. Тому повністю мебльовані та обладнані помешкання вважаються стандартом на румунському ринку оренди.

Фінансові аспекти та планування бюджету

Перед підписанням договору оренди потрібно внести заставу – garanție, яка зазвичай становить від однієї до двох місячних орендних плат. Застава повертається в повному обсязі після завершення договору оренди, якщо квартира залишається в хорошому стані та всі платежі сплачені вчасно. Також варто не забувати про щомісячні орендні платежі, а саме:

Орендна плата (chirie): основна сума, яку ви платите власнику за користування житлом.

Плата за комунальні послуги (întreținere): включає прибирання під'їзду, консьєрж, ліфт, опалення будинку.

Електроенергія, газ, інтернет : зазвичай оформлюються безпосередньо на орендаря і сплачуються окремо.

При оренді житла в Румунії важливо заздалегідь з'ясувати, які саме послуги включені в орендну плату, а які доведеться оплачувати додатково. Деякі власники включають всі комунальні послуги в загальну суму оренди, тоді як інші вимагають окремої оплати за кожну послугу.

Скільки коштує оренда житла в Румунії?

За даними imobiliare.ro, вартість житла в Румунії, а саме оренди суттєво відрізняється залежно від типу житла та регіону. Так, однокімнатні квартири коштують від 250 до 450 €/міс, двокімнатні – 400-650 €/міс, а трикімнатні – 600-900 €/міс. Додатково потрібно закладати 80-150 €/міс на комунальні послуги.

Бухарест: найбільший вибір та розкид цін

Столиця пропонує найширший спектр варіантів оренди житла в Румунії, але ціни суттєво відрізняються залежно від району.

Історичні райони, такі як Доробанць та Примаверій, належать до найдорожчих через престижність локації та якість житла. Ці зони популярні серед дипломатів та заможних румунів. А от іноземці дуже охоче орендують житло в таких районах, як:

Піпера, Авіацієй, Флореаска : новобудови та сучасні житлові комплекси.

Мілітарі, Берчені : доступні ціни при хорошому транспортному сполученні.

Тітан, Рахова : найнижчі ціни в столиці.

Експати часто обирають сучасні житлові комплекси в районах Піпера, Авіацієй та Флореаска через високий рівень комфорту та безпеки. Для тих, хто шукає компроміс між ціною та якістю, підходять райони Мілітарі та Берчені з хорошим транспортним сполученням до центру.

Регіональні міста: якісна альтернатива Бухаресту

Коломия (Клуж-Напока) – IT-столиця Румунії з орендою 350-600 €/міс, де мінімальна вартість якісного житла починається від 400 €/міс.

Тімішоара, культурна столиця, пропонує житло за 300-550 €/міс. Брашов, популярний туристичний центр, має ціни 300-500 €/міс зі стартовою позначкою від 280 €/міс.

А от Яшшини (Ясси) залишаються найбюджетнішим варіантом серед великих міст з цінами 280-500 €/міс та стартовою позначкою від 270 €/міс, що робить це студентське місто привабливим для молодих спеціалістів. Констанца, головний порт країни, має стандартні регіональні ціни, але влітку вартість зростає на 20-30% через туристичний сезон та попит на житло біля моря.

В Румунії оренда житла стає все більш затребуваною серед українців, студентів, фахівців. Ринок гнучкий, із варіантами як для довгострокової, так і короткотермінової оренди житла в Румунії. Особливо вигідно шукати варіанти у містах поза Бухарестом, із нижчими цінами, але якісним житлом.