Особливості оформлення іпотеки за кордоном у 2025 році

Британський ринок нерухомості продовжує демонструвати вражаючу стійкість навіть в умовах глобальних економічних викликів. Стратегічне розташування, потужна економіка та історична привабливість Великобританії підтримують стабільний інтерес до нерухомості як серед місцевих жителів, так і міжнародних інвесторів. Команда онлайн-видання Delo.ua дослідила особливості ринку нерухомості у Великобританії. Також своїми спостереженнями з нами поділився В'ячеслав Фоменко, засновник агентства закордонної нерухомості HAYAT ESTATE.

Ключові фактори впливу на ринок нерухомості Британії у 2025 році

Аналізуючи поточну ситуацію, варто виділити кілька ключових факторів, що формують динаміку цін та загальні тенденції ринку нерухомості в Англії у 2025 році. Засновник агенції HAYAT ESTATE В’ячеслав Фоменко відзначив, що британська нерухомість дуже затребувана:

«Ринок нерухомості Великобританії в 2025 році характеризується високим попитом та обмеженою пропозицією. За даними RICS, у грудні 2024 року спостерігалося зростання активності на ринку житла, зокрема збільшення кількості продажів та запитів від покупців».

Експерт пояснив, що попит залишається високим через стабілізацію економіки та зниження іпотечних ставок.

«А от пропозиція обмежена через скорочення будівництва нових житлових об'єктів. У 2024 році кількість нових будівництв зменшилася, що вплинуло на загальну пропозицію на ринку .

Це співвідношення призводить до зростання цін та конкуренції серед покупців, особливо в популярних регіонах». – говорить Фоменко.

Демографічні тенденції також відіграють суттєву роль – попит на житлову нерухомість залишається стабільно високим, незважаючи на економічні турбулентності. Особливо це відчувається у найбільших міських центрах:

Лондон продовжує утримувати позицію магніту для молодих професіоналів;

Манчестер приваблює креативні індустрії та технологічні стартапи;;

Бірмінгем демонструє зростання завдяки розвитку транспортної інфраструктури;

Оксфорд і Кембридж зберігають привабливість для освітнього сектору та науки.

Обмежена пропозиція нового житла залишається хронічною проблемою.

Фоменко зазначив, що у 2025 році ринок нерухомості Великобританії демонструє помірне зростання цін.

«За даними UK House Price Index, середня ціна на житло в січні 2025 року становила £268,548 (приблизно €311,555 – ред.), що на 4.9% більше порівняно з попереднім роком». – прокоментував експерт.

Ціновий розподіл квартир у Великобританії за сегментами

Згідно інформації, наданої компанією HAYAT ESTATE, ціни зростають фактично в усіх сегментах нерухомості. Розглянемо аналітику цін детальніше.

Преміум-клас (Prime Central London)

У районах, таких як Bayswater, спостерігається стабільне зростання цін завдяки масштабним проектам реновації, що приваблюють заможних покупців .

Бізнес-клас

У містах, як Манчестер, середня ціна на новобудови зросла до £309,000 (€358,486 – ред.), що на 11% більше порівняно з попереднім роком.

Економ-клас

У регіонах за межами Лондона середні ціни залишаються стабільними, з незначними коливаннями залежно від місцевого попиту та пропозиції.

Традиційно ціна квартири залежить також від міста та району. Якщо брати міста-мільйонники, де спостерігається стабільний попит, то Фоменко надає такі дані стосовно цін:

Лондон: Середня ціна на житло в грудні 2024 року становила £548,939 (€636,851), що відображає стабільність ринку.

Манчестер: Середня ціна на житло становила £272,000 (€315,560 – ред.) що на 4.9% більше порівняно з попереднім роком.

Бірмінгем: Ринок демонструє стабільне зростання цін завдяки інвестиціям в інфраструктуру та розвиток міста.

Правові аспекти придбання нерухомості в Великобританії

Процес купівлі нерухомості в Англії має свої унікальні юридичні та фінансові особливості, які важливо враховувати потенційним інвесторам. Система купівлі-продажу в Британії відрізняється від багатьох європейських країн і вимагає ретельного планування.

Ключові юридичні та фінансові аспекти для покупців:

Гербовий збір (Stamp Duty Land Tax)

Це прогресивний податок, ставка якого залежить від вартості нерухомості та статусу покупця. Ставка залежить від вартості об'єкта, типу придбання (перше житло, інвестиційна нерухомість, друге житло) та статусу покупця (резидент чи нерезидент):

ставки для основного житла (резидентів) — від 0% до 12%,

для другого житла або buy-to-let — від 3% до 15%,

для нерезидентів (іноземних покупців) — від 5% до 17%, з урахуванням усіх надбавок.

Наприклад за житло вартістю £300,000 (€348,044 резидент платить £2,500 SDLT (€2,900). Тобто 5% на суму понад £250,000 (€ 290,000).

А от за інвестиційну квартиру вартістю £500,000 (€580,074) нерезидент сплатить приблизно £38,000 (€44,085). Тобто SDLT 8% + 2% надбавка.Сума податку зростає зі збільшенням вартості об'єкта й наявністю додаткових факторів, тому важливо розраховувати зобов'язання заздалегідь.

Крім того, до обов’язкових правових умов придбання нерухомості у Великобританії входять:

перевірка права власності через офіційний реєстр Land Registry;

необхідність юридичного супроводу процесу (solicitor або conveyancer);

специфічні умови для нерезидентів, включаючи додатковий податок для іноземних покупців;

банки пропонують спеціальні програми для резидентів та нерезидентів з різними умовами;

стандартний початковий внесок становить від 15% до 25% вартості об'єкта; для нерезидентів зазвичай вимоги ближчі до 25%;

можливі фіксовані та змінні відсоткові ставки з різними термінами;

додаткові перевірки платоспроможності та кредитної історії для іноземців.

А от орендні договори у Великобританії зазвичай укладаються на строк від 6 до 12 місяців із можливістю продовження. При цьому орендарі мають внести депозит у розмірі 5–6 тижневих орендних платежів. Цей депозит підлягає обов’язковому страхуванню в одній із державних схем захисту, таких як DPS, TDS або MyDeposits.

Інвестиційні перспективи на британському ринку нерухомості

Купити квартиру в Лондоні або іншому великому місті Англії залишається привабливою інвестиційною стратегією, особливо з огляду на стабільність британського ринку нерухомості та його історичну стійкість до глобальних економічних викликів.

Аналітики виділяють кілька перспективних інвестиційних стратегій на 2025 рік:

Фокус на райони, що розвиваються, особливо ті, де планується покращення транспортної інфраструктури.

Інвестиції в студентське житло поблизу престижних навчальних закладів.

Придбання об'єктів, що потребують реновації, з подальшим підвищенням їхньої ринкової вартості.

Довгострокові інвестиції в райони з потенціалом джентрифікації.

Проте є варто уточнювати стосовно актуальних інвесторських програм, адже деякі з них можуть працювати, а деякі – раптово або поступово закрити. Так, раніше в Британії діяла інвесторська віза, яку отримували ті, хто вкладався в британську нерухомість. Але засновник HAYAT ESTATE зазначив, що наразі ця програма не працює:

«На даний момент програма Tier 1 (Investor) Visa, яка дозволяла отримати візу за інвестиції в нерухомість, закрита для нових заявок з 17 лютого 2022 року».

Натомість Фоменко розповів, що інвестори можуть скористатися програмою Innovator Founder Visa. Вона дозволяє отримати резиденцію у Великобританії за умови інвестування в інноваційний бізнес. Інвестиції в нерухомість не є основним критерієм для цієї візи.

Щодо прибутковості інвестицій у нерухомість, експерт стверджує, що така інвестиція може давати дивіденди з оренди або прибуток через капітальний приріст:

Орендна прибутковість: У Манчестері та Бірмінгемі орендна прибутковість може становити 5-7% річних, залежно від типу об'єкта та його розташування.

Капітальний приріст: У містах з високим попитом, таких як Лондон, Манчестер та Бірмінгем, спостерігається стабільне зростання цін на нерухомість, що забезпечує потенційний капітальний приріст для інвесторів.

Де шукати інформацію про нерухомість у Великобританії?

Згідно з інформацією від HAYAT ESTATE, уряд найбільш авторитетними джерелами можна вважати наступні декілька платформ.

UK House Price Index (UK HPI)

Офіційний індекс, що публікується HM Land Registry та відображає реальні ціни продажу нерухомості по всій Великобританії .

Nationwide House Price Index

Індекс, заснований на даних про іпотечні кредити, що надає щомісячні оновлення про зміни цін на житло.

Halifax House Price Index

Подібний до Nationwide, надає детальну інформацію про ринок житла.

Rightmove House Price Index

Відображає запитувані ціни на нерухомість, що може бути корисним для аналізу ринкових тенденцій.

Zoopla

Платформа, яка надає інформацію про ціни на нерухомість, орендні ставки та ринкові тенденції.

Ці джерела регулярно оновлюються та широко використовуються професіоналами в галузі нерухомості для аналізу ринку та прийняття інвестиційних рішень.

Особливості ринку оренди та його динаміка

Орендний сектор у Великобританії демонструє ще динамічніше зростання, ніж ринок купівлі-продажу. По-перше, через високу вартість іпотечних кредитів та складність з придбанням житла, попит на оренду зріс, що спричинило швидке зростання цін.

Розглянемо декілька основних причин такої динаміки.

Регуляторний та податковий тиск

Нові податкові та регуляторні зміни, включно з посиленням стандартів енергоефективності та скасуванням деяких податкових пільг, змусили багатьох «аматорів» покинути ринок.

Популярність оренди серед молоді та професіоналів

Особливо у великих містах, таких як Лондон, Манчестер, Бірмінгем, молоде покоління надає перевагу мобільності, що робить оренду привабливішою.

Вплив віддаленої роботи на вибір місця проживання

На додачу до попереднього фактору, зростає попит на житло за межами мегаполісів, але з хорошим транспортним сполученням. Також є попит на більші приміщення, зокрема в містах другого рівня.

Регіональна диференціація орендних ставок

Середня вартість оренди сильно коливається. Лондон традиційно найдорожчий, а в північних регіонах (напр. Північно-Східна Англія чи Шотландія) ціни значно нижчі.

І нарешті, один із факторів, чому багато людей орендують житло, а не купують – складність з накопиченням на депозит для іпотеки.

Отже, нерухомість в Англії залишається привабливим активом для довгострокового інвестування завдяки збалансованому співвідношенню ризику й прибутковості.

Успіх залежить від глибокого аналізу ринку, розуміння юридичних аспектів і чіткої стратегії. Перед купівлею варто визначити фінансові цілі, проконсультуватися з місцевими фахівцями та врахувати додаткові витрати: податки, страхування й комунальні платежі.