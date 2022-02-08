Под Киевом Alterra Group строит полностью автономный склад (ФОТО)

Украинская девелоперская компания Alterra Group завершает строительство нового склада Jam в поселке городского типа Гостомель, который находится в 10 км от столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Складской комплекс будет сочетать в себе автономность и универсальность – на отдельно отведенной закрытой территории будет собственная трансформаторная подстанция, а также скважина, автономная система отопления и продуманный паркинг.

Фото: Alterra Group

"Jam – это как частный дом на рынке, где преобладают квартиры в высотках, – говорит менеджер по развитию Alterra Group Алексей Шестак. — Здесь все твое, собственно, начиная от парковки и заканчивая возможностью настройки под себя пропускного режима. В основу проекта мы заложили идею универсальности, поэтому Jam имеет квадратную форму: 48 метров в длину и 48 метров в ширину. Внутри просто не существует узких или других неудобных мест – вся площадь склада является полностью функциональным пространством для хранения, пригодным как для стеллажей, так и для холодильных камер вдоль стен, которые оставят по центру место для зоны комплектования".

Фото: Alterra Group

В инфраструктуру Jam будут входить: паркинг для десяти легковых и трех грузовых авто, отдельная зона для разгрузки, помещения для персонала охраны, система сигнализации и видеонаблюдения. Управляющей компанией будет Alterra Group, имеющая многолетний опыт в сфере управления недвижимостью.

Фото: Alterra Group

Комплекс площадью 3600 м² расположен в 11 км от Окружной дороги и в 5 км от Варшавской трассы. Как и предыдущие проекты Alterra Group, Jam отличается оригинальным дизайном, а цвет наружной отделки на фасаде похож на ягодный джем, что и обусловило название комплекса.

Alterra Group – украинская компания, специализирующаяся на девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью "под ключ". За 6 лет деятельности в портфеле компании насчитывается 36 объектов общей площадью 137-500 м². Среди них склады, торговые и торгово-развлекательные центры, коммерческие зоны в жилых комплексах, торговые площадки и отдельные помещения.

Инвестировании в недвижимость — вид приумножения капитала, который в Украине стабильно популярен, но чаще всего выглядит как инвестиция в жилье, хотя это поле намного шире. Широкие возможности открываются при вложениях в складскую недвижимость.

Напомним, Alterra Group была официальным партнером RAU Investment Forum 2021, который посетило более 300 человек: владельцы и топ-менеджеры компаний сферы розничной торговли, девелопмента, инвесторы и представители власти.