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Престижна міжнародна премія Luxury Lifestyle Awards відзначила українські архітектурні бюро

Престижна міжнародна премія Luxury Lifestyle Awards відзначила українські архітектурні бюро

Компанія ZIKZAK Architects стала лауреатом престижної премії Luxury Lifestyle Awards у категорії “Витривалість та досконалість”

Премія виділила цю  категорію в підтримку України та архітектурних бюро за їх надзвичайну стійкість та зусилля, які підтримують і надихають не лише Україну, а й усю світову спільноту. 

ZIKZAK Architects  відзначені за концепцію модульної школи «REVIVAL», яка швидко будується та перепрофілюється, щоб оперативно відновити зруйновані школи по всій Україні. Проєкт демонструє важливість відбудови освітньої інфраструктури та стійкість.

Проєкт компанії-лауреата школа REVIVAL 

Фото 2 — Престижна міжнародна премія Luxury Lifestyle Awards відзначила українські архітектурні бюро

Серед інших лауреатів українські компанії Archimatika, AVG Group, Balbek Bureau, Bogdanova Bureau, Budhouse Group, Drozdov & Partners, NOOM, Sivak + Partners, YAKUSHA by Victoria Yakusha.  

Luxury Lifestyle Awards відзначає бюро за їх надзвичайні зусилля та стійкість, внесок у збереження культури та гуманітарні потреби України.

*Luxury Lifestyle Awards (LLA) ̶ міжнародна професійна премія з головним офісом у Нью Йорку. 