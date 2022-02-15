Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Недвижимость
Дата публикации

"Президент Отель" выставили на продажу по стартовой цене 390 млн грн

президент отель
"Президент Отель". Фото: пресс-служба гостиницы

Определена стартовая цена объекта крупной приватизации — ЧАО "Президент-Отель". 100% акций выставят на продажу за 390 млн грн. Об этом сообщает Concorde Capital, которое проводило оценку актива.

При определении стартовой цены "Президент Отеля" был проведен анализ технического состояния гостиницы и других составляющих.

"При определении стартовой цены учитывались ожидаемые доходы, которые новый собственник гарантированно получит при приобретении актива, в том числе поступления от договора аренды гостиничного комплекса", — заявляют в Concorde Capital.

В компании ожидают, что в ходе аукциона цена актива может значительно вырасти в результате конкуренции участников торгов.

В Concorde Capital считают, что даже продажа по стартовой цене будет выгодней для госбюджета, чем доходы государства как собственника компании.

"Сегодня гостиница находится в состоянии, нуждающемся в существенных инвестициях. А в ближайшем будущем она может занять значимое место на гостиничной карте Киева", – сказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Президент Отель" — четырехзвездочная бизнес-гостиница в центре Киева на улице Госпитальной, 12.

На онлайн-аукционе по приватизации единого имущественного комплекса недействующего "Одесского научно-исследовательского института телевизионной техники", стартовая цена составляла чуть более 35 млн грн. На этот объект приватизации на открытых торгах претендовали пятеро участников. В результате они увеличили цену в 2,6 раза по сравнению со стартовой — до 90 млн грн.

Автор:
Сергей Горелов