"Президент Отель" выставили на продажу по стартовой цене 390 млн грн

Определена стартовая цена объекта крупной приватизации — ЧАО "Президент-Отель". 100% акций выставят на продажу за 390 млн грн. Об этом сообщает Concorde Capital, которое проводило оценку актива.

При определении стартовой цены "Президент Отеля" был проведен анализ технического состояния гостиницы и других составляющих.

"При определении стартовой цены учитывались ожидаемые доходы, которые новый собственник гарантированно получит при приобретении актива, в том числе поступления от договора аренды гостиничного комплекса", — заявляют в Concorde Capital.

В компании ожидают, что в ходе аукциона цена актива может значительно вырасти в результате конкуренции участников торгов.

В Concorde Capital считают, что даже продажа по стартовой цене будет выгодней для госбюджета, чем доходы государства как собственника компании.

"Сегодня гостиница находится в состоянии, нуждающемся в существенных инвестициях. А в ближайшем будущем она может занять значимое место на гостиничной карте Киева", – сказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Президент Отель" — четырехзвездочная бизнес-гостиница в центре Киева на улице Госпитальной, 12.

На онлайн-аукционе по приватизации единого имущественного комплекса недействующего "Одесского научно-исследовательского института телевизионной техники", стартовая цена составляла чуть более 35 млн грн. На этот объект приватизации на открытых торгах претендовали пятеро участников. В результате они увеличили цену в 2,6 раза по сравнению со стартовой — до 90 млн грн.