"Ашан" планирует открыть 250 магазинов до 2050 года

Компания "Ашан" собирается открыть 250 новых магазинов до конца 2050 года. При этом на сегодняшний день "Ашан" сконцентрировался на открытии магазинов формата Pick up Point. Об этом сообщила СЕО "Ашан" Виктория Луценко, передает НВ.

По ее словам, до конца 2022 года в Киеве откроют еще 20 магазинов "Ашан" формата Pick up Point. А в 2023 году компания откроет еще пять новых супермаркетов и 50 Pick up Point. Луценко подчеркнула, что концентрация на Pick up Point не означает, что компания отошла от больших форматов.

"Они будут. Но что значит большие? У нас три направления: наши "магазины будущего", где мы можем показать все обилие нашего физического ассортимента, супермаркеты "Мій Ашан" и Pick up Point", — подчеркнула СЕО компании.

Она объяснила, что "Ашан" просто решил освоить новый формат магазинов, так как компания не была представлена в этой нише (Pick up Point). Вдобавок большие магазины "Ашан" территориально находятся далеко от покупателей.

"Поэтому Ашан сам стал ближе к клиенту. Также вы можете заказать товары онлайн, а мы доставим их в Pick up Point недалеко от вашего дома. То есть, соединяя физический магазин и онлайн-инструменты, мы не теряем в ассортименте даже на маленькой площади. Большую часть Pick up Point мы открыли в жилищных комплексах", — добавила Луценко.

Первый автономный магазин "Ашан"открыл в декабре 2021 года. Первый Pick up Point без продавцов и кассиров расположен на территории жилого комплекса “Комфорт Таун” в Киеве по адресу ул. Регенераторная, 4.

Pick Up Point — это минимальный формат сети площадью 50-100 кв. м. Ассортимент таких магазинов составляет 600-2000 наименований. Задача формата — привлечь новых клиентов, расширить и повысить узнаваемость бренда.

Луценко добавила, что не считает супермаркеты Lidl (популярный в Германии) конкурентом. Она, объяснила, что магазины "Ашан" и Lidl работают в разных нишах.

СЕО "Ашан" отметила, что приход Lidl на украинский рынок может повлиять на те компании, которые в Украине работают по схожим концептам.

Напомним, что такая перспектива может стать серьезной конкуренцией для не менее популярной сети в Украине — АТБ. Дело в том, что именно немецкий дискаунтер Lidl стал в 90-тых примером для создания сети АТБ.