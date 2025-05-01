АТБ — динамічний розвиток та прозорість

"Топ-100" розповідає, що є запорукою багаторічного галузевого лідерства АТБ у продуктовому ритейлі.

Сьогодні не знайдеться жодного українця, якому не знайомі три червоні літери — АТБ, які за роки незалежності України стали синонімом гарантованої якості продуктів та чесної ціни. І в цьому немає нічного дивного, адже у різних куточках України працюють понад 1250 магазинів мережі.

Проте очевидно, що однієї кількості магазинів для лідерства у галузі та лояльності клієнтів замало. Важливо те, що асортимент кожного з них, як і інтернет-магазину АТБ повного циклу, перевищує 3,5 тис. найменувань продукції. Ба більше, численні акційні пропозиції та доступна ціна, яка нерідко є першою після виробника, оскільки АТБ працює з фіксованою мінімальною надбавкою, допомагають мільйонам покупців системно економити власні кошти.

АТБ є соціально орієнтованим бізнесом, однією з перших долучилася до проєкту державної допомоги "Національний кешбек", виступивши майданчиком для залучення максимальної кількості покупців українських товарів та надання всебічної комунікаційної підтримки цієї ініціативи.

Основи продовольчої безпеки

За останні три роки АТБ провела велику роботу із забезпечення диверсифікації постачальників. Не секрет, що на початку повномасштабного вторгнення виникли певні логістичні та інфраструктурні проблеми, труднощі із постачанням товару від великих національних та транснаціональних виробників. Це змусило керівництво АТБ переглянути усталені підходи до формування асортименту мережі, насамперед збільшити на полицях магазинів частку товарів від локальних виробників. За короткий термін було підписано понад 100 нових угод з регіональними постачальниками.

Такий підхід не тільки дозволив закрити потреби у багатьох товарних позиціях та категоріях, але й дав можливість суттєво підтримати локальних українських виробників. Це мінімізувало загрозу дефіциту певної продукції навіть у часи ажіотажного попиту.

Партнерство заради зростання

Наприкінці минулого року відбулася історична подія — на ринок вивели нову торговельну марку АТБ "День у день". Її створили з метою зробити повсякденне життя наших громадян трішки кращим, пропонуючи якісні продукти для щоденних радощів за демократичною ціною. Натепер таких ТМ уже чотири: преміальний сегмент представлено ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected", середній — ТМ "Своя лінія", середній плюс — ТМ "День у день", а найбільш економну продукцію пропонує ТМ "Розумний вибір".

Це повністю ексклюзивний асортимент АТБ, який становить майже третину від загального наповнення магазинів. Важливо, що з певними виробниками АТБ співпрацює безперервно вже понад 15 років. Протягом цього часу завдяки популярності такої продукції та ефективному партнерству з АТБ деякі з них виросли до великих потужних підприємств та паралельно з проєктами ВТМ вивели на ринок і постачають до торговельної мережі товари власних брендів.

Команда — запорука лідерства

Лідерство у галузі сьогодні неможливе без сильної команди. Розуміючи це, керівництво АТБ інвестує у зростання та розвиток колективу. Загальна кількість працівників групи компаній АТБ на кінець березня становила приблизно 59 тис. осіб, що робить АТБ одним із найбільших роботодавців в Україні.

Щороку створюються тисячі нових робочих місць у різних куточках країни. Протягом минулого року було відкрито понад 40 нових магазинів та працевлаштовано майже 2 тис. людей. При цьому компанія, розуміючи свою відповідальність як одного з найбільших роботодавців України, дотримується принципів виключно легального працевлаштування.

Ключові засади кадрової політики АТБ — безпека, стабільність та результативність. Пріоритетним напрямом є розвиток людського капіталу, який у компанії традиційно вважають своїм найціннішим ресурсом. В АТБ працевлаштування відбувається з конкурентним рівнем зарплати, соцпакетом та можливістю швидкого кар’єрного зростання.

Аби мати у штаті кваліфіковані кадри, компанія проводить безкоштовне навчання та підвищення кваліфікації. Власні навчальні центри АТБ працюють у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Вони є гордістю компанії, адже системно забезпечують динамічний розвиток і лідерство бізнесу якісним кадровим потенціалом. Щороку безоплатно підвищують кваліфікацію й отримують можливість кар’єрного зростання понад 4 тис. працівників компанії. Натепер 100% адміністративного персоналу АТБ пройшли таке навчання. Також АТБ системно стимулює підвищення кваліфікації для топменеджменту, покриваючи значну частку фінансування навчання за відомими міжнародними програмами, тренінгів від провідних вітчизняних та зарубіжних наукових інституцій.

Компанія гнучко реагує на безпрецедентні виклики часу, намагається збільшити впевненість співробітників. Від початку війни провели курси надання першої допомоги для всіх співробітників компанії, зустрічі з фахівцями щодо поведінки у разі ПТСР тощо.

Відповідальний бізнес

АТБ є відповідальним платником податків у вітчизняному ритейлі. Компанія веде бізнес прозоро, з дотриманням усіх вимог законодавства, щороку планово збільшує обсяги сплати податків та зборів. Протягом 2024-го до бюджетів усіх рівнів було сплачено податків та зборів, разом з митними платежами і ЄСВ, на загальну суму 28,61 млрд грн. Цей показник на 14% перевищив обсяги сплачених податків у попередньому році. Ще роком раніше АТБ сплатила до бюджетів усіх рівнів 25,06 млрд грн.

Навіть протягом надважкого першого року повномасштабної війни АТБ забезпечила майже половину від суми податків, сплачених вітчизняними ритейлерами. Наскільки цей внесок є важливим у відновленні вітчизняної економіки, доводить простий факт — ритейл становить майже 14% від ВВП країни.

Втім підтримка держави не обмежується сплатою податків. З перших днів війни АТБ перейшла на особливий режим роботи, стала справжнім народним брендом та мережею незламності. Загальна сума благодійної допомоги від АТБ, зокрема Збройним силам, медичним закладам, постраждалому цивільному населенню тощо, подолала історичну позначку у 2 млрд грн. І цей показник продовжує стрімко зростати, адже компанія щороку реалізує більш ніж десять благодійних ініціатив, як-от "Сертифікат для ЗСУ", "Заряджаємо ЗСУ" тощо.

Навіть 30-річчя заснування компанії було присвячене підтримці українських захисників. Благодійний ювілейний марафон тривав два місяці, залучили партнерів по бізнесу і мільйони покупців. Врешті вдалося зібрати чималу суму — 68 млн грн. АТБ додала до них ще 100 млн грн власних коштів, збільшивши розміри "ювілейного" доната до 168 млн грн. Детальна звітність про кожну зібрану гривню є у релізах на офіційному сайті АТБ та у комунікаціях компанії.

Підрозділам ЗСУ закупили та передали вже понад 1,5 тис. автівок різного призначення: потужних вантажівок, багатофункціональних пікапів, всюдиходів з колісною формулою 6Х6 та 8Х8, штабних машин, піротехнічних лабораторій, карет швидкої допомоги тощо. Також військовим передали не менше сучасних дронів Mavic 3. Мешканцям найбільш постраждалих деокупованих населених пунктів спрямували тисячі безкоштовних "пакетів незламності" з продуктами, побутовою хімією та товарами першої потреби.

Варто зазначити, що понад 4,5 тис. працівників АТБ вже долучилися до лав Збройних сил України, Тероборони та Національної гвардії. Це майже повна бойова бригада. У разі демобілізації компанія радо прийме до трудової родини тих, хто став на захист країни.