Без продавцов и кассиров: "Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 года

Французский ритейлер "Ашан" открыл свой 12-й магазин формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", до конца 2021 года откроется еще 4 таких магазина. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ритейлера, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Попасть в такие магазины не так просто: нужно иметь приложение "Ашан", в который придет специальный QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее покупатель выбирает нужные товары и расплачивается на кассе самообслуживания.

Автономный магазин стал второй торговой точкой формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", результаты работы назвали успешными.

В компании объяснили, что выбрали именно этот жилой комплекс для старта, так как считают, что в "Комфорт-тауне" живет больше молодых людей. Они работают в сфере новых технологий, поэтому им важно чувствовать диджитализацию во всех сферах жизни.

"Ашан" развивает два варианта pick up point. Первый — "Стрит" или "здоровый перекус на улице", располагается в людных местах, ставка на быструю и полезную еду. Второй — "Резиденс" или "магазин у дома" имеет более широкий ассортимент.

При этом независимо от формата, во всех магазинах есть кофе и хот-доги, почтоматы, зона кофе-брейка.

Pick up point — это минимальный формат сети площадью 50-100 кв. м. Ассортимент таких магазинов составляет 600-2000 наименований. Задача формата — привлечь новых клиентов, расширить и повысить узнаваемость бренда.

Напоминаем, "Ашан" открыл магазин формата Pick up Point на территории жилого комплекса “Комфорт Таун” 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд вернул "Ашану" участок под строительство ТРЦ в Одессе. Это первый из трех участков, арестованных и проданных АРМА малоизвестной компании "за копейки" без ведома прежнего хозяина