Danone спрямувала 3 мільйони євро на фінансування програми з розвитку медичної реабілітації в Україні

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Міністерство охорони здоров’я України та компанія Danone підписали Меморандум про співпрацю у розвитку тривалої медичної реабілітації в Україні. E рамках даної програми 3 000 000 Євро були спрямовані компанією Danone у якості благодійної допомоги закладам охорони здоров’я з метою фінансування цілей та завдань програми.

Програма з розвитку медичної реабілітації передбачає спільні зусилля партнерів у розвитку та удосконаленні системи медичної реабілітації в Україні. Вони спрямовані за трьома основними напрямками: розвиток інфраструктури та умов для проходження реабілітації, навчання та підвищення компетентності фахівців у сфері медичної реабілітації, а також стандартизація послуг у відповідності до світових практик.

Фінансування програми наразі поширюється на 3 медичні заклади в Україні, на базі яких пацієнти проходять медичну реабілітацію. Це Національний інститут раку, Національний реабілітаційний центр «Незламні» та Центр довготривалої медико-соціальної реабілітації ветеранів війни.

Відзначимо, що унаслідок війни та пандемії COVID-19 потреба в реабілітації значно зросла. Однак доступність цих послуг залишається недостатньою через різні бар’єри, такі як відсутність належної інфраструктури або її віддаленість, недостатня кількість медичних працівників, переривання транспортних зв’язків та енергопостачання через постійні обстріли. Незважаючи на ці виклики, органи охорони здоров’я та партнери працюють над посиленням реабілітаційних зусиль по всій країні.

«Наразі Україна активно розбудовує сучасну систему, що ґрунтується на доказовій медицині. Прикладом цього є розвиток низки реабілітаційних відділень на базі спроможної мережі медзакладів. Нова система реабілітації запроваджується за технічної підтримки великої кількості міжнародних партнерів, одним з яких віднедавна стала компанія Danone», - коментує Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України.

Варто зауважити, що важливу роль для пацієнта в системі надання реабілітаційних послуг відіграє Програма медичний гарантій, яка з 2022 року була розширена відповідними пакетами послуг. Минулого року ними вже скористались 264 тисячі пацієнтів в Україні. Цього року (станом на квітень 2024 року) 473 медичних заклади було законтрактовано Національною службою здоров’я України для надання послуг з медичної реабілітації.

Генеральна директорка НДП «Національний інститут раку» Олена Єфименко наголосила: «Варто пам’ятати, що медичної реабілітації потребують не лише постраждалі унаслідок воєнних дій, але й інші пацієнти, яким потрібне відновлення функцій після травм, хвороб або операцій. Інститут раку одним з перших почав впроваджувати реабілітаційні заходи для онкопацієнтів, які отримали спеціалізоване лікування (хірургічне, хіміотерапевтичне, променеве та ін). У цьому році наказом Міністерства охорони здоров’я України було затверджено стандарт медичної допомоги «Нутритивна підтримка при онкологічних захворюваннях у дорослих», розроблений на основі відповідної європейської клінічної настанови. Тож, невід’ємною частиною реабілітації, згідно європейських стандартів, тепер є і нутритивна підтримка пацієнтів».

Нагадаємо, що в Україні 1 000 000 пацієнтів живуть з діагнозом рак. А щороку фіксується близько 120 000 нових випадків діагностування. Понад 50% таких пацієнтів потребують медичної реабілітації після проведеного спеціалізованого лікування. Тож, додаткове фінансування даного напрямку дозволить створити додаткові можливості та зробити реабілітацію в даних закладах більш доступною для пацієнтів.

«Компанія Danone протягом багатьох років розвивала експертизу у сфері харчових технологій та нутритивної підтримки. Працюючи задля пацієнтів у таких терапевтичних напрямках, як хірургія, інтенсивна терапія, інсульти та онкологія, ми розуміємо цінність та ефективність реабілітаційних заходів задля забезпечення комфорту життя, покращення показників лікування та швидкого відновлення соціального статусу людини. Враховуючи контекст в Україні та слідуючи соціально відповідальному підходу ми вирішили висловити свою солідарність та підтримку Україні саме у такий спосіб, долучившись до благодійного фінансування програми з розвитку медичної реабілітації в Україні”, - зазначає Генеральний директор Danone CEE Адріан Паску.

Медична реабілітація має важливе суспільне значення, адже вона сприяє активному відновленню здоров’я та поверненню втрачених можливостей людини, що містить не лише працездатність, але й реінтеграцію в суспільство. Тому, надзвичайно важливо об’єднувати зусилля усіх учасників громади задля підвищення доступності та покращення якості цих послуг для людей в Україні.