Домашнее потребление, онлайн-вечеринки и поиск новых вкусов: мировые тенденции в алкогольной отрасли за 2021 год

Алкогольные напитки стали устойчивыми к кризисам в категории потребительских товаров, ведь, несмотря на пандемию и другие экономические факторы, потребление и продажи алкоголя увеличились за последние два года. Delo.ua рассказывает о ключевых трендах алкогольной отрасли за 2021 год.

С приходом пандемии привычки и вкусовые предпочтения потребителей изменились. Это привело к формированию новых мировых тенденций в потреблении алкогольных напитков.

Алкогольные напитки премиум-сегмента

Это главный тренд в алкогольной сфере в последнее время. Люди собираются реже, поэтому предпочитают качество и вкусовые впечатления количеству. Польша, Бразилия, Австралия, Колумбия, Мексика, Германия показали стремительный рост премиум-сегмента в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

По данным Nemiroff, за прошлый год продажи премиум-сегмента бренда как в Украине, так и в мире выросли почти на 40%. А в категории водки, которая раньше считалась нейтральной, сейчас большой спрос на новые яркие вкусы и натуральный состав.

Новый уровень домашнего потребления

Изменения образа жизни людей и их рабочего режима за время пандемии отразились на общей картине потребления спиртных напитков. Все это время основными локациями потребления оставались дом или местные заведения.

Как результат, исследования IWSR показывают, что премиальное потребление алкоголя и более профессиональная миксология потенциально могут сместиться с традиционной торговли к домашним условиям. Отношение потребителей к высоким ценам станет более осознанным, а ценность качества и вкуса продукта повысится.

Диджитализация

Данные IWSR показывают, что объем электронной коммерции в алкогольной индустрии на 16 ключевых рынках в 2020 году увеличился почти на 43%, тогда как в 2019 году рост составлял всего 12%.

Прогнозируется, что к 2025 году на этих рынках электронная торговля составит около 6% от всей розничной торговли. Для сравнения, еще в 2018 году эта доля составляла меньше 2%.

У покупателей уже нет привязки к магазинам, как это было раньше. Потребители активно используют технологии для заказа напитков онлайн, устраивают онлайн-вечеринки и делают коктейли дома, используя для этого онлайн-рецепты.

Для брендов очень важно сопровождать потребителей на их диджитал-пути. Нужно присутствовать в интернет-магазинах, заботиться о доступной и удобной доставке, способствовать легкому поиску товаров.

Жажда новых вкусов

Потребители все чаще переключаются между вариантами алкоголя или пробуют совершенно новые напитки. Исследование IWSR показывает интерес к крафтовому пиву, крепким зельтерам, вину и японскому виски.

Также было замечено, что предпочтения во вкусах и категориях напитков во многом зависят не так от человека, как от поводов для употребления. В связи с этим многие компании сменили тактику: продажа товаров целевой аудитории для них больше не актуальна. Фокус сместился на соответствие конкретным случаям потребления. Расширение наполнения портфолио позволяет многим брендам соблюдать всю полноту подхода, лучше понимать смежные и конкурирующие категории.

Люди ищут новые вкусы и нестандартные сочетания, вызывающие эмоции. Например, фудпейринг, нестандартная подача, увлекательная история бренда, натуральные вкусы с добавлением экстрактов ягод, фруктов и специй и эксперименты с ингредиентами.

Кроме того, мировые бренды поддерживают разные экоинициативы, отказываются от пластика, перерабатывают отходы и проявляют социальную ответственность. И такая тенденция только усилится.