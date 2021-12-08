Основательница российского ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук богатеет быстрее, чем Илон Маск и Джефф Безос

Самая богатая женщина России 2021 года Татьяна Бакальчук лидирует также среди всех миллиардеров мира по темпам прироста состояния, сообщает Forbes.

Состояние основательницы международного интернет-ритейлера одежды, обуви, товаров для дома и других товаров Wildberries увеличилось более чем на 1000%: в 2020 году издание оценивало его в $1 млрд, а в 2021 — уже в $13 млрд.

Темпы роста капиталов Бакальчук в процентном отношении намного выше, чем у Илона Маска и Джеффа Безоса. Но по приросту в деньгах лидирует основатель и генеральный директор Tesla, состояние которого с начала 2021 года увеличилось на $110 млрд.

В России Wildberries является крупнейшим игроком на рынке e-commerce. Компания имеет выручку в $3 млрд и финансовую поддержку российского государственного ВТБ-Банка.

Еще в сентябре 2020 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries внезапно заявил о начале работы на рынке Украины. Компания запустила украинскую версию сайта и iOS-приложение, а в скором времени пообещала приложение и для Android.

Но среди позиций ассортимента покупатели обнаружили сотни вещей с запрещенной в Украине символикой — одежду с гербами СССР, изображения "вежливых людей" и принты Владимира Путина.

В результате в июле 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым предусматриваются санкции к российскому интернет-магазин Wildberries и его руководству, в том числе к Татьяне Бакальчук. Они будут действовать три года.

46-летняя Бакальчук находится на 165 месте среди богатейших людей мира. В рейтинге самых богатых представителей бизнеса РФ 2021 года Бакальчук оказалась на 13 месте.