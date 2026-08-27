Маркетплейс чи власний сайт: де вигідніше продавати

Рано чи пізно кожен, хто виходить в онлайн-продажі, стикається з одним і тим самим питанням: реєструватися на маркетплейсі чи вкладатися у власний інтернет-магазин? Читайте на Delo.ua про те, як правильно розподілити ролі між цими каналами на різних етапах розвитку бізнесу. На практиці правильна відповідь рідко звучить як «або-або». Значно частіше йдеться про те, яку роль кожен канал має відігравати на конкретному етапі розвитку бізнесу і в конкретній ніші.

Що це взагалі таке: розводимо терміни

Маркетплейс — це мультибрендовий онлайн-майданчик, де різні продавці розміщують товари під спільною платформою: єдиний інтерфейс, каталог, оплата, іноді логістика. Великий торговий центр, де ви орендуєте прилавок.

Власний сайт (DTC, Direct-to-Client) — окремий ресурс одного бренду чи продавця, повністю під його контролем: від дизайну й ціноутворення до правил повернення та комунікації з клієнтом.

Головна структурна відмінність в тому, що у маркетплейса є масштаб, готовий трафік і соціальний доказ: відгуки, рейтинги, порівняння цін. У власного сайту — це контроль над даними, сервісом і клієнтським досвідом. Це не взаємозамінні переваги, тому пряме порівняння «де більше продажів» часто вводить в оману. Так, канали виконують різні завдання у воронці, а не змагаються за одні й ті самі метрики.

Маркетплейс: швидкий старт з обмеженим контролем

Головна перевага маркетплейсу здебільшого у готовому потоці покупців без витрат на залучення трафіку з нуля. Довіра до майданчика автоматично переноситься на продавця, поріг входу низький, частина логістики та платежів вже вбудована в платформу. Для виходу на нові географічні ринки через нішеві або міжнародні майданчики це часто найшвидший варіант.

Але є і зворотний бік. Покупець запам'ятовує маркетплейс, а не продавця: повноцінно розвивати власний бренд у чужому каталозі практично неможливо. Дані про клієнтів здебільшого закриті або обмежені, побудувати власну CRM-базу складно. Комісії знижують маржинальність. І найважливіше: бізнес повністю залежить від правил, алгоритмів і самого існування платформи. І якщо вона зміниться чи зникне, напрацьована репутація піде разом із нею.

Власний сайт: довгострокова цінність з відкладеним результатом

Власний сайт дає повний контроль над брендом, дизайном, ціноутворенням і правилами обслуговування. Головне — збирати власну базу лояльних клієнтів і будувати з нею довгострокову комунікацію. Тобто розсилки, персональні пропозиції, програма лояльності. Середній чек і маржинальність вищі, бо не потрібно ділитися прибутком із платформою.

Складнощі тут теж реальні. Якісний сайт потребує часу, бюджету та технічної експертизи. Весь трафік потрібно залучати самостійно і постійно фінансувати рекламу. Довіру покупців доводиться напрацьовувати з нуля, без жодного готового «кредиту репутації» великого майданчика немає. Логістика, платежі, підтримка клієнтів, вирішення суперечок — усе на плечах власника.

Як насправді виглядає шлях клієнта

Розуміти, де і як покупець приймає рішення, важливіше, ніж порівнювати канали абстрактно. Типовий шлях складається з кількох етапів, і на кожному домінує різний інструмент:

Пошук і порівняння , де людина йде туди, де можна швидко зіставити варіанти: на маркетплейс або до великого мультибрендового ритейлера.

Формування довіри : у категоріях з високим ризиком (електроніка, фармація, техніка) покупець шукає підтвердження офіційності, гарантії та докладний опис. Тут власний сайт нерідко виграє за рахунок глибшого контенту та сервісу.

Повторна покупка й лояльність — найцінніший етап для бізнесу. Перетворити разову транзакцію на звичку майже завжди відбувається через власні канали: CRM, персональні пропозиції, програма лояльності.

Простіше кажучи, маркетплейс найчастіше виконує роль точки входу і перевірки попиту, а власний сайт — інструменту утримання клієнта й нарощування довгострокової цінності.

Типова стратегічна помилка

Одна з найпоширеніших — спроба різко скоротити присутність на маркетплейсах і перетягнути весь попит на власний сайт, як тільки з'являються перші продажі. На папері це виглядає логічно: більша маржа, більше даних. На практиці це часто підрізає охоплення нових клієнтів, адже маркетплейс залишається місцем, де покупець звик шукати й порівнювати.

Показовий приклад із глобальної практики — Nike, яка кілька років робила ставку на прискорений розвиток прямих продажів, а згодом публічно визнала, що баланс потрібно скоригувати, і повернулася до активнішої співпраці з мультибрендовим роздробом.

Ефективніша логіка — не відрубувати канал, який уже працює, а розподілити ролі: які товари й завдання залишаються на маркетплейсах, а що переходить на власний сайт.

Три ключові критерії

Етап бізнесу

Якщо ви тільки починаєте в e-commerce і мало знаєте специфіку онлайн-торгівлі, логічніше стартувати з маркетплейсу: менші ризики, менші вкладення, готова підтримка. Власний сайт варто розглядати, коли є досвід, бюджет і чітке розуміння, чим ваш бренд відрізняється від конкурентів.

Ніша та категорія товару

Для товарів щоденного попиту DTC-сайт часто економічно недоцільний — вартість доставки одиниці товару може перевищити її ціну. Для складних або чутливих категорій власний сайт дає перевагу через глибший контент і довіру. Є й ніші з обмеженнями на рекламу — для них маркетплейс часом єдиний реалістичний варіант.

Цілі бізнесу

Якщо мета — швидко наростити оборот і перевірити попит, маркетплейс дає найшвидший результат. Якщо мета — побудувати впізнаваний бренд з лояльною аудиторією, інвестиції у власний сайт окупаються довше, але дають стійкішу цінність у перспективі.

Чи можна поєднувати обидва канали

Саме поєднання на практиці дає найкращий результат. Так, маркетплейс працює для широкого охоплення і швидкого масштабування, власний сайт допомагає для розвитку бренду й роботи з постійними клієнтами. Складність тут операційна: замовлення надходять з кількох джерел одночасно, залишки потрібно синхронізувати, а рентабельність рахувати по кожному каналу окремо.

Розв'язується це через автоматизацію. Так, CRM-система об'єднує замовлення з усіх джерел, синхронізує складські залишки і дає реальні цифри по кожному каналу з урахуванням комісій. Саме вони, а не інтуїція, мають відповідати на питання: чи варто нарощувати присутність на конкретному маркетплейсі, чи вигідніше спрямувати ресурс у власний сайт.

Водночас, вибір «маркетплейс чи власний сайт» здебільшого сформульоване неправильно. Канали не конкурують, а радше працюють послідовно і в різних пропорціях залежно від зрілості бізнесу, ніші та цілей. Тому немає жорсткої необхідності обирати один канал назавжди. Адже можна свідомо розподіляти між ними ролі і переглядати цей розподіл у міру зростання.