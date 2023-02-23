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Тип
Новини компаній
Категорія
Рітейл
Дата публікації

METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія METRO Україна спрямовує зусилля на підтримку військових, медичних добровольчих батальйонів, військових шпиталів, цивільних українців на деокупованих та близьких до лінії фронту територіях, а також благодійних організацій, які допомагають переселенцям по всій Україні.

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Так, протягом року команда METRO Україна допомогла: 

  • 227 військовим частинам і підрозділам Територіальної Оборони 
  • 197 благодійним організаціям 
  • 34 лікарням
  • 15 притулкам для тварин.
Фото 2 — METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

Компанія передала 613 т продовольчих товарів,  65 т засобів індивідуальної гігієни та побутової хімії, 34 т непродовольчих товарів.

Фото 3 — METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

METRO Україна оперативно передає допомогу в міста, які найбільш страждають від війни. Наприклад,  компанія передала продуктові набори та засоби гігієни до Дніпра після ракетних ударів та до Харкова, а допомога звільненим херсонцям здійснювалась у вигляді постачання продуктових наборів для містян через координаційний штаб. Ключовим напрямом в надані гуманітарної допомоги від компанії є забезпечення військових у найгарячіших точках фронту.

За підтримки METRO Україна разом з партнерами було облаштовано 20 укриттів в школах шести регіонів України. Також компанія вірить у необхідність синергії бізнесу і охоче підтримує соціальні ініціативи своїх ХоРеКа-клієнтів.

Фото 4 — METRO Україна направила ЗСУ та переселенцям понад 40 млн грн за рік війни

"Особливі часи потребують особливих дій і суспільної згуртованості. Ми змогли обʼєднатись навколо спільної мети і робимо все для перемоги. Компанія METRO Україна працює, щоб наблизити нашу перемогу і задля майбутнього України  та активно здійснює свою гуманітарну місію – щодня ми віддаємо сотні одиниць товару на підтримку Збройних Сил України, Територіальної Оборони, лікарень, благодійних фондів та громадських організацій" – коментує Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

ДОВІДКА: 

METRO Україна вийшла на український ринок у 2003 році. Наразі компанія управляє 23-ма класичними центрами оптової торгівлі METRO Cash & Carry у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі; та 3-ма магазинами смарт-формату у Тернополі, Луцьку та Чернігові. За понад 19 років діяльності в Україні METRO Cash & Carry інвестувала в національну економіку понад 600 млн. євро. Обсяг продажів компанії METRO Україна за 2021/2022 фінансовий рік (жовтень 2021 р. – вересень 2022 р.) склав 730 млн. євро. METRO Україна входить до складу METRO. Більше інформації: www.metro.ua