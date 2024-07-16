Понад 100 мільйонів гривень на благодійність. Як структурований підхід допомагає компанії АНЦ бути максимально ефективною в допомозі країні

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Коли мова заходить про діялність український бізнес під час війни, то яким він постає в уяві? Одні компанії створюють власні благодійні проєкти, інші працюють з одним-двома фондами. Треті реагують лише на прямі запити про допомогу, а деяку беруть участь у більшості відомих зборів та заходів. Однак існує ще один підхід - структурований.

До прихильників останнього підходу можна сміливо зарахувати одного з лідерів фармацевтичного ритейлу України – мережу аптек “АНЦ”. З початку повномасштабної війни "АНЦ" перерахувала на благодійну допомогу понад 100 мільйонів гривень.

Чи справді АНЦ має особливий підхід до благодійності, які проєкти підтримує компанія, як працює з запитами та обирає партнерів розповів СЕО мережі аптек “АНЦ” Микола Щербина.

“Перш за все хочу наголосити, що благодійність це не тренд, не мода, не змагання “хто краще та більше”. Це щоденна робота. Почесна, відповідальна, важка. Благодійні ініціативи посідають важливе місце в діяльності нашої мережі аптек. “АНЦ” – є соціально відповідальною компанією, що піклується про здоров’я громадян і робить свій внесок у майбутнє”, — говорить Микола Щербина.

Від роботів до буржуйок

Від початку війни компанія АНЦ у посиленому режимі працює на перемогу на всіх рівнях: донатить ЗСУ, ТрО та долучається до благодійних ініціатив допомоги мирному населенню, клієнтам та співробітникам. До початку війни компанія виготовляла аптечних роботів для аптек "АНЦ", "Копійка", "ШАР@", але з початком активних бойових дій мережі вдалося адаптувати обладнання та почати виробництво буржуйок для ЗСУ. Згодом ця ініціатива трансформувалась в окремий благодійний проєкт «Безплатні булер’яни та буржуйки для ЗСУ».

Допомога фондам та співробітникам

На регулярній основі “АНЦ” співпрацює як з великими благодійними фондами та ініціативами ("Повернись живим", "Благодійний Фонд Сергія Притули", UNITED24, RAZOM, Госпітальєри), так і закриває збори та запити окремих військових формувань. Лише з початку 2024 року компанія перерахувала більше 32 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців, лікарень та представників вразливих верств населення.

Особливу увагу компанія також приділяє співробітникам, які були мобілізовані до лав Збройних сил України. На сьогодні це 95 людей, з них 17 – жінки. Дбаючи про своїх співробітників, АНЦ запустили ініціативу підтримки їх підрозділів, забезпечуючи їх необхідною військовою амуніцією: бронежилети, каски, тактичні окуляри, берці, літня форма та тактичні рюкзаки вже отримано бійцями.

“Найважливішими для нас – є люди! Дуже важливо підтримувати свою команду, щоб попри всю складність сьогоднішніх подій, кожен був впевнений, що у нього є опора в особі “АНЦ”. Ми пишаємось співробітниками, що стали на захист нашої країни. Чекаємо на повернення кожного!”, – зазначає Микола Щербина.

"Ліки для ЗСУ"

Було б дивно, якби лідер аптечного ринку не допомагав Силам Оборони з медикаментами. Перщі цільові запити на ліки та товари медичного призначення було отримано від начмедів підрозділів ЗСУ, де проходять службу співробітники мережі. Ця допомога переросла в масштабний проєкт “Ліки для ЗСУ”.

В аптечках було надано тільки якісні ліки від перевірених європейських та українських виробників: антибіотики широкого спектру дії, медикаменти першої медичної допомоги при пораненнях тощо. Силами менеджменту офісу та за підтримки провідних фармкомпаній, було зібрано та відправлено на передову аптечки на сумму понад 8 мільйонів гривень. Партнерами ініціативи виступили такі провідні фармацевтичні компанії, як Дарниця, Інтерхім, Б.Браун Медікал Україна, Евітас, Київський вітамінний завод та корпорація Артеріум. “АНЦ” висловлює подяку всім, хто долучився до цієї важливої ініціативи.

100 дронів Силам оборони

Мережа аптек “АНЦ” долучається і до збору коштів на безпілотні літальні апарати для військовослужбовців різних військових частин. У травні разом з БаДМ та OPTIVITA UKRAINE під об’єднанням «ФАРМСИЛА» було передано 100 дронів на потреби ЗСУ.

“Щоб благодійна діяльність приносила дійсну та максимальну користь – кожен крок має бути вивірений, перевірений та спланований. Безумовно, допомога фронту є пріоритетом. Надзвичайно важливо і необхідно підтримувати захисників як сьогодні, так і в майбутньому, адже це наша спільна боротьба за майбутнє. Головна мета нашої благодійної діяльності, як фармацевтичного ритейлера – врятувати якомога більше життів у цій війні", – підкреслює Микола Щербина.

Кілька прикладів раціонального спрямування допомоги від мережі “АНЦ”

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” запустив проєкт “Ліга аеророзвідки 2.0” на збір коштів для розвідувальних БпЛА “Лелека-100”. АНЦ передали 600 000 грн на проєкт, тим самим закривши необхідну суму.

Закрили терміновий запит фінансової допомоги на закупку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 137 батальйону ТРО Бориспільщини ЗСУ передавши 580 800 грн.

Завдяки списанню бонусів програми лояльності “ЛАЙК” клієнти АНЦ допомогли швидко закрити терміновий запит від 403 ОСБ ЗСУ на DJI Mavic 3E Enterprise та обладнання для спостереження, ведення розвідки та дорозвідки за силами ворога.

Гуманітарні потреби

Мережа аптек “АНЦ” також задовольняє гуманітарні потреби. Цього року «АНЦ» придбала апарати ШВЛ на суму понад 46 млн гривень, та за допомогою “Благодійного фонду “Сергія Притули”, передала їх для лікарень на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Раніше компанія також брала участь у зборі коштів на проєкти, зокрема на будівництво модульних будинків NEST та забезпечення ліками лікарень на деокупованих територіях.

Регулярно «АНЦ» передає необхідні ліки для прифронтових лікарень та військових шпиталів, а також перераховує кошти на закупівлю важливих речей та продуктів для жителів прифронтових регіонів і переселенців.

"Повномасштабна війна змусила нас приймати нестандартні рішення, вирішувати складні завдання та мислити поза шаблонами. В умовах тотальних викликів мережа аптек “АНЦ” не тільки продовжує розвиватися й переходити на нові рівні, а й розробляє та впроваджує цікаві рішення, які відповідають потребам населення. Завдяки цьому ми маємо любов споживачів та продовжуємо отримувати численні відзнаки", – підсумовує генеральний директор мережі аптек “АНЦ” Микола Щербина.