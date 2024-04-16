«Я щаслива, що маю таку команду», — CEO мережі EVA Ольга Шевченко

Керівниця одного з найбільших ритейлерів українського ринку, про те, що потрібно для ефективного ведення бізнесу

Перевірені часом бізнес-процеси мережі EVA та злагоджена робота команди були опорою для компанії у найбільш кризові періоди, а тепер стали основою для розвитку та реалізації великих інвестиційних проєктів. Про це та інші аспекти ефективного ведення бізнесу в умовах війни розповіла CEO мережі EVA Ольга Шевченко.

Які рішення керівництва компанії стали ключовими для вашого бізнесу від початку великої війни?

EVA має досвід подолання викликів завдяки налагодженим гнучким процесам та ефективній команді. У нас розгалужений бізнес, що робить його стійким. На початку головне було запобігти паніці та зберігати розсудливість.

Ми з першого дня визначили, як будемо працювати віддалено: затвердили періодичність онлайн-зустрічей, розподілили зони відповідальності, віддали більше повноважень регіональним директорам. Щодня ухвалювали рішення, які магазини відкриються, бо ситуація змінювалась, а в пріоритеті була безпека покупців та персоналу. Щоб уникнути паніки, ми одразу повідомили всім, що EVA працюватиме, де тільки можливо.

У довшій перспективі постало завдання зберегти команду і пристосуватися до змінених умов. Доводилось шукати нестандартні рішення. Ми тимчасово замістили бренди міжнародних виробників власним імпортом, щоб забезпечити мережу товаром, оптимізували логістичну систему. Коли через небезпеку у Київській області виникла потреба евакуювати запаси зі складу в Броварах, вперше скористались залізницею.

Проте на початку літа 2022-го компанія перейшла у більш нормальний ритм, почалось відновлення магазинів, відкриття нових. До осені ми повністю відновили постачання та роботу всіх складів.

Як змінилася логіка керування бізнесом за два роки війни? Які критерії ефективних рішень тепер стали найважливішими для ваших управлінців різних ланок?

Раніше мислили довшими відрізками. Після вторгнення горизонт планування скоротився. Ми переоцінили проєкти, подивились, що потрібно сьогодні-завтра. Те, що робилось на перспективу та вимагало значних інвестицій, було поставлене на паузу. А проєкти, які потребували радше інтелектуального ресурсу, ми стали реалізовувати активніше: впровадили електронні чеки, почали встановлювати каси самообслуговування, випустили свіжу версію мобільного застосунку, реалізували оновлення програми лояльності, розширили мережу точок видачі інтернет-замовлень.

У 2023 році ми повернулись і до масштабних інвестиційних проєктів. Сьогодні працюємо над будівництвом нового комплексу у Львові на 9 тис. кв. м під e-commerce. У нас також великі плани щодо автоматизації, закупівлі зовсім нового класу обладнання та диджиталізації мережі.

Ваша компанія — одна з найбільших ритейлерів українського ринку, у вас працюють тисячі українців. Завдяки чому вдалося впоратися з різким дефіцитом кадрів внаслідок міграції населення?

Ритейл – бізнес, для якого характерна плинність кадрів. Наша HR-система підготовлена до ефективного пошуку та швидкої адаптації персоналу. Ці процеси автоматизовані. Наприклад, новачкам освоїтись у магазині допомагає чатбот, що містить всі базові знання для початку роботи та розвантажує досвідчених колег.

Ми працевлаштували робітників, які були змушені переїхати у безпечніші регіони. Понад 300 наших колег захищають країну на фронті. Але порівняно зі штатом у понад 14 тис. осіб це не так багато, бо в основному в компанії працюють жінки.

EVA сьогодні не має гострої нестачі кадрів. Проте ми готуємось до можливого дефіциту в деяких спеціальностях. Впроваджуємо програму корпоративного навчання, яка дозволяє співробітницям освоїти необхідні навички для роботи кур’єрами та водіями навантажувачів. Працюємо також на перспективу — над програмами з працевлаштування ветеранів. Колеги з напряму логістики спілкуються з виробниками навантажувальної техніки щодо можливостей адаптувати її для роботи людей з інвалідністю. Ми хочемо дати якомога більшій кількості людей можливість розкритися у нашій команді та підсилити її.

Ми хочемо дати якомога більшій кількості людей можливість розкритися у нашій команді та підсилити її

Як компанія компенсує тимчасову втрату частини внутрішнього ринку своїх продажів?

На початок повномасштабного вторгнення EVA нараховувала 1116 магазинів, але багато втратила через руйнування та окупацію. Після двох років війни ми маємо трохи більш ніж 1070 працюючих магазинів. Ближче до кінця поточного року, якщо ситуація сприятиме, повернемось до довоєнної кількості. Товарообіг ми вже відновили та збільшили. А кількість покупців надолужили лише ближче до кінця минулого року. У листопаді мали +1% порівняно з 2021-м, а у січні-лютому нинішнього року вже +3%.

Як змінився асортимент на полицях ваших магазинів після повномасштабного вторгнення та за час війни?

Спочатку через проблеми з постачанням асортимент зменшився. Ми перекривали нестачу аналогами з найближчих країн. Та до кінця 2022 року ці проблеми загалом було вирішено. Вже у 2023-му асортимент EVA.UA зріс до понад 120 000 SKU. У магазинах, де ми обмежені фізичною полицею, періодично відбуваються ротації.

Під час формування асортименту ми спираємось на потреби та запити клієнтів, а також на економічні показники. З великою увагою ставимось до українських виробників: поступово на ринку з’являються цікаві марки та продукти. За останні роки у категоріях побутової хімії, дитячих товарів та гігієни ми запровадили 27 нових торговельних марок. Крім того, розширили асортимент наявних українських ТМ порівняно з 2021 роком.

Якими є підходи щодо маркетингу воєнного часу? Які проєкти стали найефективнішими?

Сьогодні наш маркетинг спрямований на те, щоб підтримати клієнтів. Раціональна складова дуже важлива для них. Тому ми приділяємо велику увагу постійній комунікації «Краща ціна». Вона передбачає наявність у кожній категорії пропозиції, яка була б найвигіднішою на ринку. Крім того, ми активніше залучаємо можливості програми лояльності: кожні два дні пропонуємо нові товари з кешбеком 80% у вигляді бонусів, запровадили можливість отримати персональний кешбек на вибрані групи товарів. Бонусами клієнт може оплатити до 50% покупки, тож це вагома підтримка.

Але ми не обмежуємось лише ціновими пропозиціями та кешбеком. У всіх каналах комунікацій ми завжди поруч із нашою жінкою, тому що дуже чітко усвідомлюємо її стан, потреби, зміни зовнішнього та внутрішнього простору.

Розкажіть про удосконалення власної логістики. Сьогодні це одна із критичних проблем українського бізнесу.

Якщо говорити про логістику в аспекті імпорту, 2022 рік змінив напрямок руху морських перевезень, але логістичне плече вирівнялось через нові європейські порти. У 2023 році блокування кордонів створило проблеми з рухом транспорту, та ми не скасували жодного запланованого постачання. Наразі плануємо замовлення так, щоб у разі форс-мажорів мати в запасі час.

Щодо внутрішньої логістичної системи ми зробили важливі кроки. По-перше, понад 60% замовлень зі складів до точок видачі у магазинах почали доставляти власним транспортом. Раніше це робив зовнішній підрядник. Але власна доставка вигідніша та дає можливість скоротити час виконання замовлень. Зараз це в середньому 1,7 дня. Майже вдвічі швидше, ніж до того. По-друге, ми почали розвивати власну кур’єрську доставку інтернет-замовлень у Києві, Дніпрі, Львові та прилеглих населених пунктах. Працюємо над моделлю, яка допоможе масштабувати цей сервіс. Крім того, ми розвиваємо власний автопарк, розбудовуємо та автоматизуємо склади.

Які нововведення або сталі цінності у корпоративній культурі компанії стали запобіжниками критичних ситуацій під час першого та другого року війни?

Корпоративні цінності — це те, що у незмінному вигляді ми зберегли попри кризи: команда, клієнтоорієнтованість, відповідальність, динаміка, професійність, ефективність. Я тішуся, що на початку війни, команда проявила їх у повному обсязі. Ми культивували ці принципи багато років і в тяжку годину побачили реальний результат.

Команда — це найбільший скарб EVA, те, над чим ми не припиняємо працювати ніколи. Один із найголовніших проєктів компанії — індивідуальний розвиток керівників усіх ланок. А от що додалось після повномасштабного вторгнення, то це програми психологічної підтримки. Кожен працівник за потреби може звернутися по допомогу до наших спеціалістів.

Команда — це найбільший скарб EVA, те, над чим ми не припиняємо працювати ніколи.

Які плани у компанії на найближче майбутнє?

У 2024 році EVA планує відкрити ще приблизно 60 магазинів. Для цього ми заклали майже 200 млн грн. Будемо розвивати також e-com: плануємо додатково наростити асортимент.

Також зосередимося на реалізації вже запущених проєктів. Особливу увагу плануємо приділити кур’єрській доставці та посиленню логістичної системи загалом. У 2024 році загальна сума інвестицій у логістичну інфраструктуру становитиме приблизно 1,3 млрд грн.