Зброя, техніка та дрони для розвідки: як BROCARD і ГУР співпрацюють задля наближення Перемоги

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержали нові міномети, боєприпаси до них, дрони та автомобільну техніку – про це йдеться у повідомленні на сайті ГУР.

Зброю та спецтехніку було закуплено за кошти групи BROCARD (ТОВ «Егзагон і ТОВ «Брокард-Україна») у межах Меморандуму про співпрацю компанії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

«Передана техніка та зброя вже найближчим часом буде розподілена між підрозділами Воєнної розвідки України, які виконують завдання на лінії фронту», ― сказав на брифінгу представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

Він також наголосив на важливій ролі українських та іноземних компаній в підтримці Сил безпеки та оборони: «Наша обороноздатність базується на двох ключових принципах: героїчній роботі Сил оборони Україні та спецпідрозділів і системній допомозі від громадян та юридичних осіб. Ми високо цінуємо допомогу відповідального бізнесу».

Директорка ТОВ «Егзагон» Оксана Гут, яка представляє інтереси власника групи BROCARD пана Філіпа Бенасена відзначила, що за час повномасштабного вторгнення сума допомоги, виділена компанією на підтримку Сил безпеки і оборони України склала понад 215 мільйонів гривень. Також вона анонсувала обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України та передала представникам ГУР символічний сертифікат на 100 млн грн.

«Внесок нашої групи у майбутнє України не обмежується фінансовою допомогою війську. Ми системно працюємо на економіку країни. У 2024 році сума сплачених нашими компаніями податків складе 800 мільйонів гривень. Штат співробітників, збережених під час повномасштабної війни, складає 1 500 людей, і всі вони отримують офіційну заробітну платню», ― наголосила Оксана Гут.

Представники ГУР МО України запевнили учасників брифінгу, що докладатимуть максимум зусиль для покращення інвестиційного клімату та створення сприятливих умов для роботи відповідальних бізнесів. Керівництво воєнної розвідки України займає проактивну позицію у підтримці відповідальних компаній, розуміючи, як багато залежить від їхньої можливості ефективно працювати і продовжувати надавати системну допомогу Силам оборони України.

Загалом розвідники отримали:

• вантажний автомобіль Daewoo Novus;

• пікапи Mitsubishi L200;

• квадроцикли;

• квадрокоптери Mavic 3Т;

• 155-мм артилерійські снаряди;

• 122-мм реактивні снаряди;

• 120 мм міномети М-75.

Присутні на заході жінки-військові, які служать у підрозділах ГУР МО України, отримали подарункові набори від BROCARD.