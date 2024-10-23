В асоціації дорожників прогнозують негативні наслідки через тиск правоохоронців на компанію "Автомагістраль-Південь"

Якщо внаслідок дій правоохоронців компанія "Автомагістраль-Південь" буде вимушена залишити ринок, це стане колосальним ударом по іміджу країни, інвестиційному клімату та спроможності України одночасно реалізовувати декілька масштабних інфраструктурних проєктів. Про це заявив в колонці для "РБК-Україна" президент Національної асоціації дорожників України (НАДУ) Микола Березовський.

Претензії до компанії щодо завищення цін, на думку Березовського, є абсурдними, адже приватні підрядники на держзамовленні працюють за визначеними державою цінами.

"Щоб розрахувати очікувану вартість ремонту мосту, дороги тощо, держава проводить моніторинг цін або використовує ціни з наявної бази даних. В процесі закупівлі саме держава погоджує договірну ціну та контролює ціни на матеріали на усіх етапах реалізації об'єкта. Будівельник фізично не може завищити ціну встановлену державою. Але він може зменшити свою собівартість. Наприклад, інвестувати у більш сучасну техніку з автоматизованим управлінням, яка, на відміну від звичайної, дозволяє виконувати ту ж саму роботу з меншими витратами. Чи завдає будівельник таким чином збитки державі? – Звичайно, ні. Чи отримує будівельник надприбутки? Також ні. Для купівлі нової техніки потрібно залучити фінансування. Не факт, що інвестиція окупиться. Можеш виграти, а можеш програти. Але державні перевіряльники хочуть лише рахувати там, де бізнес виграє", - пояснює президент НАДУ.

Якщо у контролюючих структур є претензії до виконання контрактів підрядником, зазначає Березовський, є цивілізований шлях вирішення конфлікту – позов суду, який визначає, чи є правові підстави вимагати зменшення цін.

"У випадку з "Автомагістраль-Південь" йдеться не про компанію-одноденку з фіктивними власниками. Це дійсно гігант, який на ринку понад 20 років! Генеральний директор компанії не змінюється вже майже 15 років. Це люди, яких знає увесь ринок. Це люди, які завжди першими завозили найсучасніші зразки техніки, запроваджували міжнародні стандарти (наприклад, у сфері експлуатації автодоріг). Вони пробивали шлях, яким рухались всі інші. Це люди, які стали першими інженерами Fidic в Україні. Завдяки їх підтримці у нас є профільна освіта. Це відома команда, яка багато років фанатично займається інфраструктурою. У нас ще є великі гравці ринку. Але одночасно реалізовувати декілька таких масштабних проєктів, таких як магістральний водогін Кривого Рогу, без "Автомагістраль-Південь" наша країна вже буде не спроможна", - додав він.

За його словами, тиск на компанію – це "сигнал всім учасникам ринку, що завтра вони можуть бути наступними, що треба шукати якийсь потужний "дах", бо правова система, конкурентний ринок в цій країні більше не працюють".

Нагадаємо, 4 жовтня компанія "Автомагістраль-Південь" заявила про "маски-шоу", які відбулись у офісних приміщеннях, квартирах працівників компанії та приватних автомобілях.