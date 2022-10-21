Аграрии уже собрали больше половины урожая

Украинские аграрии уже собрали 67% урожая. Сбор произведен на площади 7,4 млн. тонн. Намолочено 29 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн. тонн.

Кроме того:

ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн. тонн;

гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

кукурузы на зерно обмолочено 528 тыс. га (12%), при урожайности 50,7 ц/га намолочено 2,7 млн. тонн;

гречихи обмолочено 104 тыс. га (88%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 141 тыс. тонн;

проса обмолочено 42 тыс. га (93%), при урожайности 23,3 ц/га намолочено 97 тыс. тонн.

Также сбор подсолнечника произведено на площади 3,2 млн га, (68%) намолочено 7 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га.

Кроме того, сои собрали с площади 798 тыс. га, (52%) и намолотили 1,9 млн. тонн при урожайности 23,6 ц/га.

Уборка рапса произведена на площади 1,1 млн га, (100%) и намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га.

А сахарной свеклы выкопано на площади 89 тыс. га, (49%) и собрано 4,2 млн. тонн сладких корней при урожайности 478 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.