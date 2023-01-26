Аграриям отменили необходимость разрешений на вывоз продукции из деоккупированной части Харьковщины

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает об отмене с 24 января разрешений на вывоз собственной продукции с деоккупированных территорий Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Речь идет о пропусках, выдававшихся сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям на вывоз с территорий населенных пунктов, где установлен особый режим товарно-материальных ценностей.

Их выдача осуществлялась департаментом гражданской защиты Харьковской обладминстрации совместно с Координационным гуманитарным центром по согласованию с департаментом агропромышленного развития Харьковской ОВА, представителями Харьковской областной прокуратуры, Управления Службы безопасности Украины и Главного управления полиции в Харьковской области.

Как указывают в профильном ведомстве, это влекло задержки с получением этих разрешительных документов. Отмечается, в ходе прошлого заседания координационного совета по логистике в сельском хозяйстве министр Николай Сольский призвал упростить бюрократические процедуры, и теперь по результатам нового заседания совета сообщено о решении этой проблемы.

Также в ходе заседания координационного совета была обсуждена реализация пилотного проекта "Электронная очередь пересечения границы" для скоропортящихся грузов.

В Минагрополитики указывают, что проект уже позволил уменьшить очереди непосредственно в пунктах пересечения границы, однако у грузовиков со скоропортящимися продуктами нет приоритетности в прохождении очереди. Поэтому представители бизнеса обратились с просьбой разработать механизм предоставления такой приоритетности и определить, какие именно продукты следует счесть скоропортящимися.

24 января Минагрополитики провело рабочую встречу с представителями бизнеса с целью обсуждения исчерпывающего перечня скоропортящихся продуктов. Министерство собирает предложения и обоснования от участников рынка для формирования соответствующего перечня.

Далее планируется совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственной таможенной службой рассмотреть варианты решения по приоритетности пересечения границы при перевозке таких грузов.

Также решена проблема предоставления квот и продления действия разрешений на перевозку украинской продукции, выданных уполномоченными органами Казахстана украинским перевозчикам. По результатам договоренностей сторон перевозчики могут пользоваться прошлогодними квотами, при этом новые документы Казахстаном уже готовятся.

Кроме того, указано, что на заседании координационного совета была рассмотрена перспектива дальнейшего возмещения НДС для экспортеров и другие актуальные для отрасли вопросы, однако конкретики по этому поводу в министерстве не приводятся.