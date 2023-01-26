Аграріям скасували необхідність дозволів на вивезення продукції з деокупованої Харківщини

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляє про скасування з 24 січня дозволів на вивезення власної продукції з деокупованих територій Харківської області.

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Йдеться про перепустки, що видавалися сільськогосподарським та переробним підприємствам на вивезення з територій населених пунктів, де встановлено особливий режим товарно-матеріальних цінностей.

Їхня видача здійснювалася департаментом цивільного захисту Харківської обладмінстрації спільно з Координаційним гуманітарним центром за погодженням з департаментом агропромислового розвитку Харківської ОВА, представниками Харківської обласної прокуратури, Управління Служби безпеки України та Головного управління поліції у Харківській області.

Як вказують у профільному відомстві, це спричиняло затримки з отриманням цих дозвільних документів. Зазначається, під час минулого засідання координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві міністр Микола Сольський закликав спростити бюрократичні процедури, і тепер за результатами нового засідання ради повідомлено про вирішення цієї проблеми.

Також під час засідання координаційної ради було обговорено реалізацію пілотного проекту "Електронна черга перетину кордону" для швидкопсувних вантажів.

У Мінагрополітики вказують, що проект уже дозволив зменшити черги безпосередньо в пунктах перетину кордону, однак вантажівки зі швидкопсувними продуктами не мають пріоритетності у проходженні черги. Тому представники бізнесу звернулися з проханням розробити механізм надання такої пріоритетності та визначити, які саме продукти вважатимуть швидкопсувними.

24 січня Мінагрополітики провело робочу зустріч з представниками бізнесу з метою обговорення вичерпного переліку швидкопсувних продуктів. Наразі Міністерство збирає пропозиції та обґрунтування від учасників ринку задля формування відповідного переліку.

Далі планується спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури та Державною митною службою розглянути варіанти рішень надання пріоритетності перетину кордону при перевезенні таких вантажів.

Також вирішено проблему щодо надання квот та продовження дії дозволів на перевезення української продукції, виданих уповноваженими органами Казахстану українським перевізникам. За результатами домовленостей сторін перевізники наразі можуть користуватися торішніми квотами, натомість документи Казахстаном вже готуються.

Крім того, вказано, що на засіданні координаційної ради було розглянуто перспективу подальшого відшкодування ПДВ для експортерів та інші актуальні для галузі питання, однак конкретику з цього приводу в міністерстві не наводять.