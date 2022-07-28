Будем есть импортный: украинского риса в этом году не будет

Война полностью заблокировала выращивание в Украине белого золота – риса. После оккупации Крыма, площади под эту культуру остались только в Херсонской области, которая сейчас тоже оккупирована, и в Килийской общине Одесской области.

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Об этом сообщает agroportal.ua.

Как сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский, аграрии в этом году отказались от выращивания риса из-за рисков и большой стоимости удобрений, которые необходимы для этой капризной культуры.

По его словам, проходившая весной посевная пришлась на период, когда у фермеров было очень много сомнений.

"Рис – очень дорогая культура, под нее аграрии часто берут специальные кредиты. И, опасаясь остаться без урожая и с большими задолженностями из-за высокой вероятности уничтожения полей или невозможности доведения процесса роста до конца, фермеры отказались рисковать и засадили минимальное количество площади, только чтобы получить семена на следующий год", - рассказал Чернявский.

С самого начала и почти до сбора капризный рис должен постоянно находиться под слоем воды. В сезон в специальных чеках, где растет культура, фермеры то повышают, то понижают уровень воды. При этом если есть хотя бы небольшое отклонение от нормы, урожай может погибнуть.

"К сожалению, украинского риса в этом году не будет", - констатировал Чернявский и выразил надежду, что уже через год белое золото снова будет расти на нашей, украинской, земле - и в Килии, и на Херсонщине, и в Крыму.

Также он добавил, что земли, где должен расти рис, не простаивают. Их засеяли другими культурами.

Отметим, в этом году Украина может получить 69,4 млн. т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн. га. Экспорт из Украины при этом может достигнуть 31,5 млн. тонн при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.