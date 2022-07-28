Будемо їсти імпортний: українського рису цьогоріч не буде

Війна повністю заблокувала вирощування в Україні білого золота – рису. Після окупації Криму, площі під цю культуру залишилися лише в Херсонській області, яка зараз теж є окупованою, та в Кілійській громаді Одеської області.

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Про це пише agroportal.ua.

Як повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський аграрії цьогоріч відмовились від вирощування рису через ризики та велику вартість добрив, які необхідні для цієї примхливої культури.

За його словами, посівна, яка проходила весною, припала на період, коли у фермерів було дуже багато сумнівів.

"Рис – дуже дорога культура, під неї аграрії часто беруть спеціальні кредити. І, побоюючись залишитися без врожаю і з великими заборгованостями через високу ймовірність знищення полей або неможливість доведення процесу зростання до кінця, фермери відмовилися ризикувати і засадили мінімальну кількість площі, лише щоб отримати насіння на наступний рік", - розповів Чернявський.

Від самого початку і майже до збору примхливий рис має постійно знаходитися під шаром води. Протягом сезону у спеціальних чеках, де росте культура, фермери то підвищують, то понижують рівень. При цьому, якщо є хоча б невелике відхилення від норми, врожай може загинути.

“Нажаль, українського рису цьогоріч не буде”, – констатував Чернявський і висловив надію, що вже через рік біле золото знову буде рости на нашій, українській, землі – і в Кілії, і на Херсонщині, і в Криму.

Також він додав, що землі, де мав рости рис, не простоюють. Їх засіяли іншими культурами, які провокують менші розтрати.

Зазначимо, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.