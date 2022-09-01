Цены на лук в Украине продолжают бить рекорды

На сегодняшний день в Украине наблюдается тенденция повышения цен на репчатый лук. Фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 20-25 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Повышение отпускных цен в данном сегменте производители связывают с увеличением покупательской активности в условиях стремительного снижения урожайности. Кроме того, распространение различных грибковых заболеваний на полях приводит к массовой гибели лука во многих хозяйствах южных и центральных регионов Украины.

В результате, на данный момент фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 20-25 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом, удорожание в сегменте репчатого лука провоцируется не только активным спросом, но и ограниченным предложением качественной продукции.

Так, в текущем сезоне из-за удорожания средств защиты растений и проблем с логистикой, не все украинские фермеры успели вовремя провести обработки луковых плантаций.

На сегодняшний день цены на репчатый лук в Украине уже в среднем в 4 раза выше, чем в конце августа прошлого года. Пока оптовые компании, которые закладывают лук на хранение, отказываются покупать его на таких условиях. В то же время производители пока не намерены уступать в цене и весь объем лука высокого качества отправляют в хранилища.

Отметим, белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.