Что будет с ценами на овощи в следующем году: прогноз эксперта

Стоимость овощей в 2022 году в условиях войны и временной оккупации РФ части территории Украины достигла рекордных значений, поэтому на следующий год ожидается наращивание площадей под ними и связанный с этим рост предложения и сокращение цен.

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Такое мнение высказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, пишет Аgroportal.ua.

Он отметил, что Украина в этом году потеряла достаточно существенную площадь посевов овощей. К тому же, много продукции осталось в холодильниках. Такая ситуация имела место из-за быстрой оккупации юга нашей страны.

"Отсюда и засилье на украинском рынке импортных овощей борщового набора на протяжении всей весны и части лета. Импорт преобладал до тех пор, пока не выросли местные овощи в неоккупированных регионах. Все вышеуказанное привело к существенному росту стоимости борщового набора по сравнению с прошлым годом. Особенно ценовые рекорды побили лук и морковь", — замечает Баштанник.

Он убежден, что дальше ситуация в агробизнесе будет зависеть напрямую от хода войны. Если она закончится быстро, фермерам будет легче. Если нет, ситуация будет напоминать этот год.

"По овощам, я считаю, что они станут дешевле в следующем году, поскольку увеличится их предложение. Речь идет уже о новом урожае. Этой весной мало предприятий смогли быстро переориентироваться и высадить овощи. В следующем году их будет уже больше", — прогнозирует специалист.

Отметим, что фермеры стараются не держать долго картофель на складах, ведь его качество портится из-за отключения электроэнергии. Поэтому на рынке наблюдается увеличение предложения, что приведет к падению цен на картофель.