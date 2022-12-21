Що буде з цінами на овочі наступного року: прогноз експерта

Вартість овочів у 2022 році в умовах війни і тимчасової окупації РФ частини території України досягла рекордних значень, тому наступного року очікується нарощування площ під ними та пов’язане з цим зростання пропозиції і скорочення цін.

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Таку думку висловив президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник, пише Аgroportal.ua.

Він зазначив, що Україна цьогоріч втратила досить суттєву площу посівів овочів. До того ж багато продукції залишилося в холодильниках. Така ситуація мала місце через швидку окупацію півдня нашої країни.

"Звідси і засилля на українському ринку імпортних овочів борщового набору протягом усієї весни та частини літа. Імпорт переважав до тих пір, поки не виросли місцеві овочі в регіонах, які не були окуповані. Все вищевказане призвело до суттєвого зростання вартості борщового набору порівняно з минулим та позаминулим роками. Особливо цінові рекорди побили цибуля і морква", — зауважує Баштанник.

Він переконаний, що далі ситуація в агробізнесі залежатиме безпосередньо від ходу війни. Якщо вона закінчиться швидко — фермерам буде легше. Якщо ні — ситуація нагадуватиме цей рік.

"Щодо овочів, я вважаю, що вони стануть дешевшими наступного року, оскільки збільшиться їхня пропозиція. Йдеться вже про новий врожай. Цієї весни мало підприємств змогли швидко переорієнтуватися і висадити овочі. Наступного року їх буде вже більше", — прогнозує фахівець.

Зазначимо, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.