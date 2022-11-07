Экс-руководство госпредприятия будут судить за растрату зерна на более чем 4 миллиона гривен

Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении бывших исполняющего обязанности руководителя и начальника структурного подразделения одного из государственных комбинатов в Черновицкой области.

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Как говорится в сообщении ведомства, они обвиняются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ в ходе расследования установили, что указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, растратили пшеницу, находившуюся на хранении комбината.

Общая стоимость нанесенного ущерба составила более 4,3 миллиона гривен. Отметим, что о подозрении бывшим чиновникам было сообщено лишь месяц назад - в начале октября.

Напомним при этом, что в сентябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 сентября подтвердила оправдательный приговор руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Валерию Томиленко и двум директорам элеваторов, которых обвиняли по той же статье из-за предоплаты более 88 миллионов гривен за так и не поставленную кукурузу.

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