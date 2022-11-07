Екскерівництво держпідприємства судитимуть за розтрату зерна на понад 4 мільйона гривень

Бюро економічної безпеки направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнім виконуючого обов’язки керівника та начальника структурного підрозділу одного з державних комбінатів у Чернівецькій області.

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Як ідеться у повідомленні відомства, їх звинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ у ході розслідування встановили, що зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили пшеницю, яка знаходилось на зберіганні комбінату.

Загальна вартість завданих збитків склала понад 4,3 мільйона гривень. Зазначимо, що про підозру колишнім посадовцям було повідомлено лише місяць тому - на початку жовтня.

Нагадаємо при цьому, що у вересні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 вересня підтвердила виправдувальний вирок керівнику Державної продовольчо-зернової корпорації України Валерію Томіленку та двом директорам елеваторів, яких звинувачували за тією ж статтею через передоплату понад 88 мільйонів гривень за не поставлену кукурудзу.

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