Эксперты фиксируют падение цен на украинскую сою: в чем причина

В феврале цены на сою в Украине показали значительное понижение. По состоянию на конец января закупочная цена сои составила более 18000 грн. за тонну, тогда как к концу февраля она снизилась до 16500 грн. за тонну.

Об этом пишет "АПК-Инфо".

Эксперты сельхозкооператива ПУСК отмечают, что в феврале из Украины было экспортировано 290 тыс. тонн сои из 300 тыс. тонн. Высокая стоимость украинской сои усложняет ее продажу за границу, особенно на ключевых рынках Турции и Египта (на которые традиционно приходится 50-60% экспорта), где цены на украинскую продукцию сравнялись с бразильской, хотя обычно украинская соя стоит на $10-15 за тонну дешевле.

Переработчики уже снизили закупочные цены до 16 500-16 800 грн за тонну, а ожидается, что к концу месяца они могут достичь 16 000 грн за тонну.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен: если сейчас цены на сою составляют около $420 за тонну на базисе DAP Польша-Румыния, то к концу марта они могут упасть до $390 за тонну.

Эксперты добавляют, что снижение цен на соевый шрот в Евросоюзе также одна из причин падения стоимости украинской сои. При этом Польша, которая раньше была одним из основных импортеров, ныне не считается приоритетным торговым партнером.

Добавим, что весной прошлого года в Украине стартовал проект поддержки малых фермеров, которые выращивают сою из оригинальных семян. Проект инициировала Ассоциация "Дунайская Соя", чтобы показать преимущества соевых оригинальных семян относительно генетически модифицированных.

Это означает, что аграрии получили 15% компенсации за приобретенные оригинальные сертифицированные семена сои под посевную кампанию-2023.

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