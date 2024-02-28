Експерти фіксують падіння цін на українську сою: у чому причина

У лютому ціни на сою в Україні показали значне зниження. Станом на кінець січня закупівельна ціна сої становила більше 18000 грн за тонну, тоді як до кінця лютого вона знизилася до 16500 грн за тонну.

Про це пише "АПК-Інфо".

Експерти сільгоспкооперативу ПУСК зазначають, що у лютому з України було експортовано 290 тис. тонн сої з запланованих 300 тис. тонн. Висока вартість української сої ускладнює її продаж за кордон, особливо на ключових ринках Туреччини та Єгипту (на які традиційно припадає 50-60% експорту), де ціни на українську продукцію зрівнялися з бразильською, хоча зазвичай українська соя коштує на $10-15 за тонну дешевше.

Переробники вже знизили закупівельні ціни до 16500-16800 грн за тонну, а очікується, що до кінця місяця вони можуть досягти 16000 грн за тонну.

Аналітики прогнозують подальше зниження цін: якщо зараз ціни на сою становлять близько $420 за тонну на базисі DAP Польща-Румунія, то до кінця березня вони можуть впасти до $390 за тонну.

Експерти додають, що зниження цін на соєвий шрот у Євросоюзі також є однією з причин падіння вартості української сої. При цьому, Польща, яка раніше була одним з основних імпортерів, нині не вважається пріоритетним торговельним партнером.

Додамо, що весною минулого року в Україні стартував проект з підтримки малих фермерів, які вирощують сою з оригінального насіння. Проект ініціювала Асоціація "Дунайська Соя", щоб показати переваги соєвого оригінального насіння відносно генетичноо модифікованого.

Це означає, що аграрії отримали 15% компенсації за придбане оригінальне сертифіковане насіння сої під посівну кампанію-2023.

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