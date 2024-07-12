ФГИ готовит к приватизации предприятие с уникальными винными подвалами

Предприятие по виноделию ГП "Леанка" в Закарпатье, известное своими уникальными Середнянскими винными подвалами, готовится к приватизации.

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Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

Он отметил, что это предприятие является памятником архитектуры XVI века, признанным ЮНЕСКО одним из десяти лучших винных подвалов Европы.

По мнению Коваля, приватизация винодельческого предприятия станет новой историей успеха и придаст ему мощный импульс для развития.

Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль Фото: Глава ФГИУ Виталий Коваль

Кроме того, проект ФГИУ "Земельный банк" также будет играть важную роль в развитии виноградарства в регионе. Земли предприятия "Леанка" войдут в этот банк, что предоставит виноделам возможность прозрачной аренды земель на срок до 25 лет. Это создаст стабильное основание для долгосрочного планирования и инвестиций в виноградарство.

Глава ФГИУ также напомнил, что Закарпатье имеет амбициозные планы по развитию винодельческой отрасли. Потому регион зарегистрировал географический знак "Вина Закарпатья" для продвижения местной продукции на рынке.

"Вместе с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой обсудили конкретные шаги, которые помогут местным производителям. Уверен, что эти шаги станут мощным стимулом для развития виноградарства и виноделия в Закарпатье", - подытожил председатель ФГИ.

Напомним, ранее украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" внесла в соответствующий Реестр США виноградарско-винодельческие зоны, что дало Украине официальное признание как страны виноделия. Также в настоящее время на регистрации находится бренд Wine of Ukraine, который будет способствовать повышению международного признания украинских вин.

"На уровне с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии), украинское закарпатское вино имеет шанс стать высококачественным продуктом с устоявшимися традициями производства, который выйдет на европейский рынок и будет представлять Украину на международной арене", – подчеркнули в Минэкономики.